Colombia bajó casillas y salió del podio de los Juegos Suramericanos Juveniles, este es el balance de los cafeteros en Panamá

Terminaron los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá y la delegación colombiana se ubicó en la cuarta casilla, perdiendo posiciones en relación con las justas anteriores. Sin embargo, el equipo nacional tuvo varios deportistas destacados como la atleta paisa Juliana Rodríguez Agresott, quien ganó tres medallas de oro.
Al final, Colombia logró 26 medallas doradas, 19 de plata y 44 bronce, mientras que Brasil, primero de la tabla de medallería, terminó con 58-51-48, seguido de Venezuela – recuperó terreno– que alcanzó 33-21-29. Argentina fue tercero con 32-39-34.
Colombia, que venía siendo segunda, cayó dos casillas en el podio general, y algunos expertos califican este desempeño como un retroceso.
Ernesto Lucena, primer ministro del Deporte en Colombia, mencionó que el cuarto lugar es un retroceso para el país que venía detrás de Brasil y superando a naciones como Venezuela, Argentina y Perú.