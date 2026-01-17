¿Quiénes son Déiner y María Camila, los “nuevos rayos” del atletismo colombiano?

Déiner Guaitoto Córdoba y María Camila Maturana impresionan tanto con el talento que desbordan corriendo sobre pistas de atletismo que su entrenador, Jhonley Mosquera, vaticina desde ya que los dos representarán a Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Los defino como unos deportistas excepcionales. Poseen el biotipo y la potencia de los velocistas netos, pueden estar entre los mejores del mundo, no tienen nada que envidiarle a ningún atleta. Nadie los conocía y véalos ahora; creo que los dos van a terminar en una buena posición en Los Ángeles”, comentó Jhonley, hoy entrenador de las categorías juveniles de la Liga de Atletismo de Antioquia.

Cuando Déiner triunfó en junio pasado en el Nacional de atletismo en Jamaica, la tierra de los mejores velocistas del mundo y donde nació el recordado “hijo del viento”, la leyenda Usain Bolt, dio un campanazo mayor de sus capacidades en este deporte. Esa vez, en la prueba de los 200 metros planos, venció en la ciudad de Kingston con un tiempo de 21,03 segundos. “Eso fue histórico, nunca un atleta colombiano había ganado donde nacen los reyes de la velocidad”, dijo Jhonley, al recordar que días antes, en esa gira por Centroamérica, en la Copa Cuba, el deportista, que mide 1,71 de estatura y pesa 70 kilos, se impuso ante rivales élite de ese país en 100 (10,43) y 200 metros (21,05). María Camila también ya goza de respeto nacional e internacional gracias a sus veloces zancadas. Ambos tienen similitudes. Además de su piel morena y fibras rápidas, son de Carepa, en el Urabá antioqueño, y tienen 19 años de edad. María Camila nació el 21 de noviembre de 2006 y Déiner el 12 de diciembre de ese mismo año. Jhonley, con el programa Talentos Colombia, continuó el proceso de formación de los deportistas en 2022, en Carepa, donde se entrenaban bajo las órdenes del exatleta de 400 metros y participante en los Olímpicos de Pekín 2008, Yeimer Mosquera.

Luego, en 2024, Jhonley, al ver los progresos de sus pupilos, gestionó para que se radicaran en Medellín gracias al programa de desarrollo de la Liga de Atletismo de Antioquia, a través de Indeportes. Allí iniciaron la ruta hacia los Juegos Nacionales Juveniles en Armenia, en los que Déiner fue el multimedallista con preseas en 100, 4x100 y 4x400 metros. En ese certamen, María Camila, que nunca había sido Selección Antioquia, logró metal de plata en 100 metros, pese a una lesión de isquiotibiales en dicha carrera.

¿Cuáles han sido los reconocimientos que han obtenido?

Ambos fueron elegidos como los mejores deportistas del año anterior de la Liga de Atletismo de Antioquia. Déiner fue campeón nacional sub-20 en Villavicencio en 100 (10,30 segundos) y 200 metros (21,31), y panamericano sub-20 en la capital colombiana, en 100 (10,44), 200 y relevos 4x100 (40,16). Allí hizo la mejor marca del torneo, en 200 metros, con 21,05 segundos.

María Camila, por su parte, fue campeona panamericana sub-20 en las pruebas de 100 (11,39) y 200 metros (23,36). Luego, en el Sudamericano Sub-20 en Lima, Perú, Guaitoto fue medallista de oro en los 200 metros, con un crono de 21,06, y del relevo 4x100 (40,50). A la vez, terminó segundo en los 100 metros, prueba en la que fue superado por el brasileño Michael Ruiz por apenas dos milésimas de segundo (10,203 vs. 10,205), en una de las finales más espectaculares del certamen. Mientras que, en la capital peruana, Camila reinó en 100 metros (11,29), en 200 (23,39) y en el relevo 4x100 (45,79). Un año antes, también en el Suramericano en Perú, había dado señales de su potencial al ser subcampeona en 100 metros (11,85). Ese registro de 11,29 segundos es el segundo mejor en la historia, categoría juvenil, de una deportista del país. El primero lo ostenta Evelyn Rivera, con 11,20. En mayores, la marca le pertenece a Felipa Palacios, con 11,18, desde 2005. “La idea es batirla este año, que María Camila llegue a 11,15”, asegura Jhonley.

La marca personal en 100 metros de Guaitoto está entonces en 10,20, y la de mayores en Colombia la posee Ronal Longa, con 9,96, lograda en 2025. La mundial todavía pertenece a Usain Bolt, con 9,58, desde 2009, mientras que el récord femenino lo tiene Florence Griffith-Joyner, con 10,49 segundos desde 1988. Para estar en los Olímpicos de 2028, los hombres deben bajar de diez segundos y las mujeres de once. “Nuestros atletas van por buen camino, enfocados en lo que desean”, agregó Mosquera.

¿Cuáles son los objetivos que tienen?

Como todo atleta, el deseo de Guaitoto y Maturana es convertirse en referentes mundiales. Déiner, quien practica atletismo desde los 15 años, dice que su mayor motivación para salir adelante es su familia. Su madre, Enny Johana, y su padre, Jeifer, técnico en reparación de computadores, están en búsqueda de empleo, pues cuentan con otros tres hijos: Larry, de 20 años; Yeiden, de 9, y Edelyn, de 6. “Me siento muy feliz por lo que vengo logrando, pues he luchado bastante para llegar a este nivel. Esto es solo el inicio. Siento que si me esfuerzo más puedo llegar más lejos”, comentó Déiner, quien hace parte del programa “10de10”, creado en alianza con la Fundación Mariana Pajón y la Fundación Fraternidad Medellín, que tiene como objetivo apoyar a los atletas antioqueños con miras a los Olímpicos. Allí lo respaldan con indumentaria, apoyo académico y económico para concentraciones internacionales, pues, si bien no buscan quitarle la responsabilidad a Antioquia y al país, sí aportan ese grano de arena para que el deportista no sufra tantos contratiempos a la hora de enfocarse en grandes resultados. Es decir, lo ven como un futuro campeón de grandes eventos.