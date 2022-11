Cuando Camila Osorio no está compitiendo dentro de la cancha de tenis y disfruta con su familia en Cúcuta, suele encerrarse sola en su habitación a escuchar música a todo volumen.

“Me enrumbo en mi cuarto escuchando pop, reguetón, o cualquier otro tipo de música. Me gustan todos los géneros. También disfruto bailar, aunque no se me da del todo bien”, comentó entre risas.