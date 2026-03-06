x

¡Teso! Doble final para Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia en Bakú

El colombiano Ángel Barajas sigue sorprendiendo entre la élite de la gimnasia artística. En la Copa Mundo de Bakú, buscará medallas en barra fija y paralelas.

    Ángel Barajas saldrá este fin de semana por más medallas en la Copa Mundo de gimnasia artística. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 1 hora
Ángel Barajas es, sencillamente, un prodigio de la gimnasia artística mundial; un adelantado a su época.

Con apenas 19 años, el cucuteño ratifica en cada competencia que aún no conoce su techo deportivo. El arte y la precisión que exhibe en cada rutina causan sensación y asombro, alimentando la ilusión de un país que se empieza a acostumbrar a celebrar sus hazañas.

Este viernes, en la Copa Mundo por aparatos de Bakú, Barajas, con la compañía técnica de Jossimar Calvo, quien también dejó huella en esta especialidad, volvió a brillar. Con una rutina de altísima dificultad, se clasificó a la final de barra fija, la misma prueba en la que conquistó la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta será su segunda oportunidad de podio en Azerbaiyán, pues ya había asegurado su cupo en la final de barras paralelas.

Lea aquí: Video | Ángel Barajas se quedó con la medalla de plata en Copa Mundo de gimnasia en Alemania

Los jueces valoraron su ejecución en la barra fija con un puntaje de 14.633 (6.5 en dificultad y 8.133 en ejecución), otorgándole el segundo lugar de la clasificación, solo por detrás del taiwanés Tang Chia-Hung (14.800). Por su parte, el también cucuteño Yan Dairon Zabala rozó la clasificación al finalizar en la novena posición con un registro de 13.000.

El grupo de finalistas que disputará el podio este domingo lo completan Karimi Milad (KAZ), Mukhammadzhon Iakubov (RUS), Karl Yulo (PHI), Kilan Van Der Aa (BEL), Vladyslav Hryko (UKR) y Diyas Toishybek (KAZ). La primera final que disputará el colombiano será este sábado, en paralelas.

Entérese: La fórmula del éxito de Ángel Barajas revelada por su mamá: Fe, disciplina y amor de madre

Ángel acumula seis medallas en el circuito de Copas del Mundo por aparatos de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), consolidándose como uno de los especialistas jóvenes más destacados en barras paralelas y barra fija. Su cosecha en estas paradas está compuesta por tres medallas de plata y tres de bronce, resultados que han reforzado su presencia en la élite internacional de este deporte.

En Bakú, pero en 2024, consiguió dos medallas de bronce, una en barra fija y otra en barras paralelas. A ese resultado se suma otro bronce en barras paralelas en la Copa del Mundo de El Cairo 2024, mientras que sus preseas plateadas llegaron posteriormente en barras paralelas en las Copas del Mundo de París 2025 y Szombathely 2025, además de la plata en barra fija en la Copa del Mundo de Cottbus, el pasado 22 de febrero.

En Bakú, Ángel, con sus fabulosas acrobacias, saldrá este fin de semana con la ambición de darle más brillo a su gran palmarés.

Siga leyendo: Video | La impresionante rutina con la que Ángel Barajas se metió a la final de Copa Mundo de Gimnasia en Alemania

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas medallas tiene Ángel Barajas en Copas del Mundo?
Hasta la fecha, Ángel Barajas acumula seis medallas en el circuito de la FIG: tres de plata y tres de bronce. A esto se suma su histórica medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024.
¿En qué aparatos compite Ángel Barajas en Bakú?
El gimnasta colombiano compite en sus dos especialidades: barras paralelas y barra fija. En ambas disciplinas logró avanzar a la fase final tras destacar por su alto grado de dificultad y ejecución técnica.
¿Quién es el entrenador de Ángel Barajas?
Ángel Barajas cuenta con el apoyo técnico y la guía de Jossimar Calvo, referente histórico de la gimnasia en Colombia, quien lo acompaña en la delegación nacional durante las paradas de la Copa Mundo.

