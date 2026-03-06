¡Teso! Doble final para Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia en Bakú

Ángel Barajas es, sencillamente, un prodigio de la gimnasia artística mundial; un adelantado a su época.

Con apenas 19 años, el cucuteño ratifica en cada competencia que aún no conoce su techo deportivo. El arte y la precisión que exhibe en cada rutina causan sensación y asombro, alimentando la ilusión de un país que se empieza a acostumbrar a celebrar sus hazañas.

Este viernes, en la Copa Mundo por aparatos de Bakú, Barajas, con la compañía técnica de Jossimar Calvo, quien también dejó huella en esta especialidad, volvió a brillar. Con una rutina de altísima dificultad, se clasificó a la final de barra fija, la misma prueba en la que conquistó la histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta será su segunda oportunidad de podio en Azerbaiyán, pues ya había asegurado su cupo en la final de barras paralelas.

Lea aquí: Video | Ángel Barajas se quedó con la medalla de plata en Copa Mundo de gimnasia en Alemania

Los jueces valoraron su ejecución en la barra fija con un puntaje de 14.633 (6.5 en dificultad y 8.133 en ejecución), otorgándole el segundo lugar de la clasificación, solo por detrás del taiwanés Tang Chia-Hung (14.800). Por su parte, el también cucuteño Yan Dairon Zabala rozó la clasificación al finalizar en la novena posición con un registro de 13.000.