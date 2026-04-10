Exclusivo: esta fue la inesperada dificultad que enfrentó Ángel Barajas para clasificar a la final de la Copa Mundo de Gimnasia en Croacia

El cucuteño Ángel Barajas, de 19 años, pasó tercero en las semifinales de barra fija y primero en paralelas. También entraron Camilo Vera y Jorman Álvarez.

No estaba cómodo por completo. En sus rutinas del viernes en barra fija y barras paralelas en la parada de Copa Mundo de gimnasia artística que se realiza en Osijek, Croacia, el colombiano Ángel Barajas utilizó unos guantes prestados. El cucuteño de 19 años, medallista de plata en los Olímpicos de París, salió con unas calleras que le donaron el jueves en la noche porque las suyas se rompieron mientras entrenaba en la tarde. No solo se dañaron las que suele utilizar, también lo hicieron las que tenía de repuesto. Hubo preocupación. En el entorno del gimnasta le preguntaban al destino por el motivo de ese daño: ¿acaso era una burla, una señal de que algo no saldría bien durante la competición con uno de los mejores gimnastas del mundo? Por eso, en la noche previa a la competencia la “vibra no era positiva”. Le puede interesar: Video | No dejan de sorprender: tres gimnastas colombianos se metieron a las finales de la Copa Mundo en Croacia Para un gimnasta es fundamental sentirse cómodo con sus guantes. Estos les protegen las manos, dan estabilidad a las muñecas y permiten un mejor agarre en las barras –la fija y las paralelas–. Eso evita que sufran accidentes. Por eso es importante que los tengan amoldados. Aunque unos guantes de gimnasia cuestan apenas 70 dólares (la delegación colombiana podía comprarlos), hubo nervios por la situación. Decidieron que Barajas, en barra fija, no hiciera la rutina que tenía planificada para presentar, que había entrenado.

No importó. Hizo una buena presentación. Superó, incluso, la presión de que en El Cairo, Egipto, a inicios de abril, se quedó por fuera de las finales de los elementos en los que se inscribió gracias al trabajo de los psicólogos que los acompañan cotidianamente. En barra paralela clasificó tercero a la final del evento que se realiza en Croacia. Inició con una dificultad de 6.4 y recibió 14.433 puntos. Ese fue el mismo puntaje de su compatriota Camilo Vera, quien terminó primero tras hacer una rutina sin errores, con una dificultad de 5.6. En medio solo quedó el taiwanés Tang Chia-Hung, quien presentó una dificultad de 6.0 y recibió una calificación de 14.433. “El buen resultado que consiguió Ángel, a pesar de las dificultades que tuvo, demuestran la gallardía de los gimnastas colombianos”, aseguró el entrenador Jairo Ruiz. Le puede interesar: Gimnasia: Jorman Álvarez busca podio en Copa Mundo en El Cairo y Camilo Vera es baja por lesión

Colombia metió, por primera vez en su historia, tres gimnasta a una final de Copa Mundo

Lo mismo pasó en barras paralelas. Barajas presentó su rutina con la incomodidad de competir con unos guantes a los que no estaba habituado, pero obtuvo un resultado muy destacado: terminó primero con un puntaje de 14,766. Ángel, quien es conocido en el mundo por su talento en la barra fija, ha demostrado, de manera reciente, que tiene talento para competir en paralelas. El 7 de marzo de 2026 en Bakú, Azerbaiyán, conquistó la medalla de oro en esa prueba, convirtiéndose en el primer colombiano que consiguió ese registro.

Sin embargo, aún tiene mucho por mejorar, de acuerdo con lo que manifestó su entrenador. Más ahora, cuando tiene, por detrás, deportistas colombianos que “le vienen” pisando los talones como Camilo Vera y Jorman Álvarez, ambos nacidos en Cúcuta, como él, y de la misma edad. Álvarez, que en Egipto, a inicios de este mes, consiguió meterse en su primera final de una parada de Copa del Mundo después de meterse octavo en barras paralelas tras conseguir una puntuación de 13,866. Le puede interesar: Los gimnastas de Colombia que le siguen los pasos a Ángel Barajas En Osijec también entró octavo, después de conseguir una puntuación de 13,833. “Es un hito histórico para la gimnasia colombiana. Nunca se habían tenido tres deportistas en las finales de una sola edición de la Copa Mundo”, agregó Jairo Ruiz, formador de grandes prospectos de este deporte en el país.

¿A qué le apunta la gimnasia colombiana?

La gimnasia artística colombiana tiene un objetivo claro: clasificar un equipo en la rama masculina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se realizarán en el verano boreal del 2028. Lograrlo sería un hito. Para conseguirlo, será fundamental que deportistas como Ángel Barajas, Camilo Vera y Jorman Álvarez sigan teniendo el buen rendimiento que han mostrado. Le puede interesar: Doble éxito de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Antalya: plata en paralelas y barra fija Además, a ellos se sumarían los antioqueños Andrés Martínez, Manuel López y Tomás Mejía, quienes se han destacado y tendrían competencia internacional pronto. “El equipo nacional tiene oportunidad de meterse, por primera vez, por los buenos puntos que ha sumado esta temporada, en unas olimpiadas. Conseguirlo sería un logro muy grande para el deporte en el país y creo que contamos con el respaldo de Mindeportes y el Comité Olímpico Colombiano”, concluyó Ruiz.

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