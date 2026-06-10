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Ana Milena Bustamante dirige el único coro exclusivamente masculino de Medellín

La directora trabaja con 43 hombres. Sus ensayos son los martes en la noche en Eafit.

  • Ana Milena es la fundadora y directora de Voces Oscuras, un coro conformado por hombres. Foto: EL COLOMBIANO y Cortesía.
    Ana Milena es la fundadora y directora de Voces Oscuras, un coro conformado por hombres. Foto: EL COLOMBIANO y Cortesía.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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En 2018, la directora de coro Ana Milena Bustamante publicó un comentario en su cuenta de Facebook sobre la importancia de los coros masculinos en el circuito de la música clásica de la ciudad. A esta altura, confiesa, no pensaba que la gente mostrara el entusiasmo que tuvo con la idea. En efecto, esa publicación virtual es la semilla que con los años se convertiría en Voces Oscuras, un coro conformado por 43 hombres, entre los 17 y los 50 años de edad.

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¿Por qué es singular un coro exclusivamente masculino? “En los coros suele ser más fácil conseguir mujeres que hombres. Culturalmente, muchos hombres sienten vergüenza de cantar o consideran que no es una actividad para ellos”, dijo Ana Milena. Además, más allá de la interpretación vocal, Voces Oscuras se ha vuelto un escenario de convivencias entre las diferentes formas de la masculinidad. “Tenemos una población importante de la comunidad LGBTI y también hombres heterosexuales. Lo que compartimos es una mentalidad abierta y una sensibilidad especial hacia el arte”, dijo la directora.

El repertorio del coro también busca diferenciarse de las propuestas tradicionales. Aunque la música coral académica tiene profundas raíces en la tradición religiosa europea, Voces Oscuras ha explorado sonoridades provenientes de distintas culturas. En sus conciertos han interpretado música árabe, mantras hindúes, repertorio folclórico ruso, obras búlgaras y piezas latinoamericanas, además de propuestas de improvisación vocal. La mayoría de sus montajes se realizan a cappella, es decir, sin acompañamiento instrumental.

Para este año, la agrupación tiene prevista su participación en el Festival José María Bravo Márquez, que se realizará en septiembre. Además, ofrecerá un concierto trinacional junto a coros de Costa Rica y México el 30 de septiembre y prepara una presentación en el Teatro Porfirio Barba Jacob en octubre.

Bustamante le contó a EL COLOMBIANO que varios integrantes que ingresaron al coro en calidad de aficionados decidieron posteriormente iniciar estudios profesionales en música y han comenzado a escribir obras originales para la agrupación, una contribución significativa debido a la escasez de repertorio contemporáneo para coros masculinos.

Una directora entre hombres

Nacida en Ecuador y criada desde muy pequeña en Colombia, Bustamante estudió inicialmente Diseño Gráfico antes de descubrir su vocación musical. El punto de inflexión ocurrió cuando asistió a un concierto sinfónico-coral organizado por integrantes de la corporación Amadeus. Allí escuchó por primera vez la obra Oh Fortuna, de la cantata Carmina Burana, una experiencia que definió su rumbo profesional. “Fue un impacto enorme. Nunca había escuchado algo así y sentí que quería hacer parte de ese mundo”, recordó.

A los 20 años ingresó a un coro dirigido por Gabriel Rodríguez, en el que descubrió su interés por la dirección coral. Su objetivo nunca fue convertirse en cantante solista, sino liderar agrupaciones vocales. Tras un año de preparación, entró simultáneamente a los programas de música de la Universidad de Antioquia y Eafit. Finalmente, optó por la Universidad de Antioquia, donde estudió dirección coral con la profesora Silvia Restrepo. Actualmente estudia una maestría en Dirección Coral en Eafit.

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Según explicó, en Medellín hay pocos directores corales profesionales y la mayoría debe combinar varios empleos para sostener su actividad artística. Por ejemplo, Ana Milena es docente en el Colegio Diego Echavarría y trabaja en una academia de teatro musical y en IberAcademy, además de dirigir su propio coro. “Es muy difícil vivir de una sola actividad dentro de la música. Casi todos tenemos varios trabajos al mismo tiempo”, señaló.

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Pese a los desafíos económicos y laborales, Bustamante considera que la dirección coral sigue siendo una herramienta de transformación social y artística. A través de Voces Oscuras, busca demostrar que el canto colectivo puede convertirse en un espacio de encuentro, formación y construcción de comunidad.

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