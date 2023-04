Un paisa hará parte del comité que elige los ganadores en los premios Globo de Oro

Sobre esta distinción, el paisa Jerónimo Rivera, Doctor en Comunicación, escritor, libretista y director de cine, dice que es muy importante “es un orgullo y un alegría enorme, en especial porque era algo que no estaba buscando”.

Rivera, comunicador de la Universidad de Antioquia y profesor del sector audiovisual por más de 25 años, destaca que fue CB Cine, el Círculo Bogotano de Críticos de Cine, el que lo postuló, Cuenta que ellos enviaron su perfil, investigaciones, publicaciones y avalaron su experiencia y desde los Globo de Oro avalaron la nominación.

“Ya me contactaron, me pidieron información adicional, llenamos muchos códigos de confidencialidad y ética y me explicaron cómo era el proceso”, relató Jerónimo en charla con EL COLOMBIANO.

En ese proceso le dieron la opción de si quería ser parte del equipo de vota en cine o televisión y él escogió el primero.

“No soy muy cercano al cine de Hollywood y esta faceta me permitirá, además de representar al país, ampliar mi mirada frente a la industria y como profesor me permitirá convertirme en un referente en el tema”, dice Rivera, que fue fundador en la Universidad de Medellín, donde también fue profesor, del cine club el Perro Andaluz.

Su afición por el cine nació en las aulas de la Universidad de Antioquia, donde se veía tres películas semanales, al punto que faltaba a clases “porque en ese entonces la única manera de ver todo era ir a los cines”.

Su pasión por el cine es por la formación de públicos, más que por la crítica, con la idea de que las personas tengan una visión más amplia de la cinematografía.

Desde hace 20 años tiene su canal en YouTube (AmigosdelCine), además ha publicado siete libros, la mayoría de ellos enfocado al cine colombiano, sobre el que hizo la tesis para sus doctorado en la Universidad de Navarra, en España.

Si Jerónimo veía antes mucho cine, ahora como miembro de la organización de los Globos de Oro, esa tarea se aumentará. Eso para él no será ningún problema.