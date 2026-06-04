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El Teatro más grande de la ciudad está en la Universidad de Medellín

Con más de cuarenta años de historia, el Teatro de la Universidad de Medellín es un centro de cultura.

  • El Teatro de la Universidad de Medellín es uno de los escenarios culturales más grandes del país. Allí se presentan shows de distinto tipo, entre ellos comedia, conciertos y obras de teatro. FOTO manuel saldarriaga
    El Teatro de la Universidad de Medellín es uno de los escenarios culturales más grandes del país. Allí se presentan shows de distinto tipo, entre ellos comedia, conciertos y obras de teatro. FOTO manuel saldarriaga
  • Juan Carlos Cespedes, director del teatro de la Universidad de Medellín, sostiene un libro con mensajes de los artistas que se han presentado allí. FOTO manuel saldarriaga
    Juan Carlos Cespedes, director del teatro de la Universidad de Medellín, sostiene un libro con mensajes de los artistas que se han presentado allí. FOTO manuel saldarriaga
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 45 minutos
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En un momento de la entrevista, Juan Carlos Céspedes, director del Teatro Gabriel Obregón Botero, de la Universidad de Medellín, dijo que este tipo de escenarios culturales hacen realidad los sueños de la gente. Parece un pelín exagerado, pero en estricto sentido es cierto. ¿Acaso quién no ha soñado ver en un escenario, a pocos metros de distancia, a los músicos que le enseñaron a amar la música?

Con 1.705 sillas y una programación de cerca de 150 eventos al año, el Teatro Universidad de Medellín es –según Céspedes y su grupo de trabajo– el más grande escenario de este tipo del país. Ubicado en el campus de la Universidad de Medellín, el recinto renovó parte de su infraestructura y se puso al día en asuntos de tecnología y accesibilidad. La inversión superó los 10.000 millones de pesos y contempló la renovación del sistema de aire acondicionado, mejoras estéticas, adquisición de equipos de iluminación y la actualización del sistema de sonido.

“El objetivo era ofrecer mayor comodidad aprovechando las posibilidades tecnológicas actuales y garantizar espacios adecuados para personas con movilidad reducida”, dijo Céspedes.

Entre las novedades se encuentra la incorporación de un sistema de audio de última generación que, según Céspedes, integra herramientas de inteligencia artificial para optimizar la experiencia acústica. La renovación también incluyó la integración tecnológica con el centro de producción audiovisual, el centro de televisión y la emisora universitaria.

Para la universidad, el teatro no solo representa un espacio de entretenimiento sino una herramienta de formación cultural. Céspedes destacó que la promoción de la cultura hace parte de la misión institucional y que buena parte de las actividades desarrolladas buscan acercar públicos diversos a las artes escénicas.

Juan Carlos Cespedes, director del teatro de la Universidad de Medellín, sostiene un libro con mensajes de los artistas que se han presentado allí. FOTO manuel saldarriaga
Juan Carlos Cespedes, director del teatro de la Universidad de Medellín, sostiene un libro con mensajes de los artistas que se han presentado allí. FOTO manuel saldarriaga

En ese propósito, el teatro ha establecido alianzas con organizaciones culturales, instituciones educativas y entidades sociales para ofrecer funciones gratuitas a comunidades con limitaciones económicas. Algunas de estas iniciativas han incluido transporte y logística para facilitar la asistencia de niños y habitantes de distintos sectores de Medellín.

La actividad del teatro es constante. Durante los fines de semana suele haber funciones permanentes y, en determinados periodos del año, la programación se extiende de miércoles a domingo. Según las cifras entregadas por la dirección, la ocupación promedio ronda el 90 % y actualmente la agenda de los últimos meses del año se encuentra casi completamente reservada.

La programación abarca conciertos, obras teatrales, espectáculos infantiles, danza, comedia, música clásica, salsa, rock y montajes académicos. Uno de los fenómenos más visibles en los últimos años ha sido el crecimiento de la comedia. Céspedes afirmó que para muchos humoristas llenar el teatro se ha convertido en un desafío profesional debido a la capacidad del recinto.

Sin embargo, la política del escenario busca mantener una oferta diversa. “No le apostamos exclusivamente a un género. Queremos que quien disfrute del teatro, de la música clásica, del rock, de la salsa o de la comedia encuentre aquí un espacio”, explicó.

La ubicación también ha contribuido a consolidar su público. Aunque una parte importante de los asistentes proviene de Belén, Laureles, Conquistadores y Calasanz, el teatro recibe visitantes de distintos puntos del área metropolitana. La cercanía con la estación Universidad de Medellín del sistema Metroplús y la disponibilidad de parqueaderos dentro del campus facilitan el acceso al escenario. De acuerdo con sus directivos, muchos asistentes llegan por primera vez a la universidad motivados por la programación artística.

InfogrÃ¡fico
El Teatro más grande de la ciudad está en la Universidad de Medellín

En el futuro, la institución espera vincularse a iniciativas de articulación cultural en el sector occidental de Medellín. La propuesta contempla la creación de un corredor cultural que conecte espacios como el Parque de Belén y otros equipamientos cercanos a través de los sistemas de transporte masivo.

Los estudiantes de la Universidad de Medellín también tienen acceso a descuentos en algunos eventos. Los beneficios, gestionados junto con empresarios y promotores, oscila entre el 10 % y el 20 % del valor de la boletería, aunque las condiciones varían según cada espectáculo, cuenta el director.

Dentro de la programación propia del teatro para este año destacan dos producciones. La primera será el concierto de la agrupación finlandesa de metal sinfónico Apocalyptica, programado para el 7 de octubre. Según Céspedes, en los primeros ocho días de ventas se comercializaron cerca de 500 entradas, lo que evidencia el interés del público local por este género musical.

La segunda apuesta es una producción pensada junto con la Filarmónica Metropolitana y Son Havana. Se trata de un tributo a las figuras históricas de la Fania All Stars, un espectáculo concebido y producido íntegramente por el teatro, desde la selección musical hasta la producción audiovisual y escénica.

Para muchos estudiantes de la universidad, el teatro también ocupa un lugar simbólico. Durante los cuatro meses que permaneció cerrado por las obras de modernización, varios grupos solicitaron aplazar sus ceremonias de grado hasta la reapertura del escenario, recuerda Céspedes.

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