Tatiana Pérez: de Moravia a dirigir grandes orquestas por el mundo

Tatiana Pérez Hernández dice que nació en una orquesta, y sí, porque está tocando desde que era una niña. Empezó en el colegio, primero con la flauta, después con violonchelo. Luego entró a la Red de Músicas de Medellín, el proyecto social de Alcaldía para la formación musical de niños, niñas y jóvenes, que este año está cumpliendo 30 años.
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Estudió un tiempo en la Universidad de Antioquia, luego pasó a Eafit, donde también hizo parte de la orquesta. Tiene dos maestrías, una en interpretación de violonchelo y otra en dirección orquestal.
Nunca soñó con ser músico, pero poco a poco se fue haciendo un camino que la llevó de Moravia a tocar con grandes orquestas a nivel mundial. Así se ha ganado un puesto entre los músicos más destacados de su generación.
Ganó el primer lugar en el concurso Mujeres Directoras de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y obtuvo una beca en el Carlos Miguel Prieto Conducting Fellowship en México. Fue semifinalistas en el Concurso La Maestra en París, y finalista en el Taller de Dirección de la New World Symphony en Miami y en el concurso Mujer Directora Asistente de la Orchestre de la Suisse Romande en Ginebra. Ha trabajado asistiendo a directores como Klaus Mäkela, Gustavo Dudamel y Andrés Orozco Estrada. Además, fue la primera directora residente de la Orquesta Filarmónica de Medellín.
Por esa destacada trayectoria, fue escogida por el maestro Alberto Correa para dirigir el Coro del Estudio Polifónico de Medellín, una institución que él mismo creó hace 60 años. Tatiana, que es también profesora de dirección musical en Bellas Artes y es Director becario de la Orquesta Sinfónica de Baltimore, tiene un papel fundamental en el futuro de la música sinfónica en la ciudad. EL COLOMBIANO habló con ella.