Superman vuelve a la televisión: la última película se estrena en HBO este viernes

En medio de la explosión de películas y series sobre superhéroes que existe hoy en día, Superman sigue siendo el primero y para muchos, el más importante de todos, por lo que estaban a la espera del estreno en plataformas de su más reciente película.

Le puede interesar: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya

Tras ser una de las películas más taquilleras en las salas de cine, ahora Superman llega a HBO Max. La nueva película del superhéroe, dirigida por James Gunn e interpretada por David Corenswet, se estrenará en exclusiva en la plataforma este viernes 19 de septiembre como parte del sello Del Cine a HBO Max.

La película marca el regreso del superhéroe en una producción en solitario después de 12 años. En esta entrega, Superman concilia su doble vida entre kryptoniano y humano, criado como Clark Kent (David Corenswet) en Smallville, Kansas. En un mundo que cuestiona sus valores y ve la bondad como algo anticuado, Superman debe lidiar con la amenaza que representa Lex Luthor (Nicholas Hoult) y sus impactos en la sociedad.