Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Slayer se presentará en Colombia con su clásico Reign in Blood

El grupo de metal compartirá escenario en Bogotá con Kreator y Ultra Legends.

  • Fundado en 1981, el grupo estadounidense Slayer es uno de los referentes del trash metal. Foto: Getty.
    Fundado en 1981, el grupo estadounidense Slayer es uno de los referentes del trash metal. Foto: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El 5 de diciembre, la legendaria banda estadounidense Slayer regresará a Bogotá con un espectáculo especial para conmemorar los 40 años de Reign in Blood, considerado uno de los discos más influyentes en la historia del thrash metal.

Siga leyendo: Más conciertos en Medellín: Ricardo Montaner y Jorge Celedón anuncian shows en la ciudad

La agrupación interpretará en su totalidad este álbum icónico, una producción que marcó una época del rock por su velocidad, agresividad y la potencia sonora. Durante la presentación, los asistentes podrán escuchar en vivo Angel of Death, Raining Blood y Postmortem, canciones que marcaron a varias generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

El evento contará además con la participación especial de Kreator, un agrupación del metal europeo. La cuota nacional estará a cargo de Ultra Legends, banda encargada de abrir una jornada que reunirá a seguidores de distintas generaciones.

Lea aquí: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

La organización del concierto está a cargo de Move Concerts, empresa que también hizo posible la llegada de Slayer a Colombia en 2006. El concierto tendrá lugar en el Vive Claro. Las entradas están disponibles para su compra en ticketmaster.co.

Temas recomendados

Cultura
Música
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
Rock
concierto
Colombia
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos