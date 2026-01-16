Atención, viajeros: Satena convocó concurso de fotografía de paisajes colombianos

El concurso, que estará abierto a público en general, propone fortalecer la conexión emocional con las regiones, resaltar la diversidad cultural, natural y humana del país y visibilizar el impacto social de Satena como aerolínea que llega a distintos territorios del país.

Las imágenes seleccionadas harán parte del Libro Conmemorativo de los 64 años de Satena, una publicación que recogerá memorias, paisajes e historias construidas desde el aire.

“Durante 64 años hemos volado para unir regiones, acortar distancias y construir país. Este concurso es una invitación a que los colombianos nos ayuden a contar esa historia desde su propia mirada, resaltando la riqueza de nuestros territorios y el sentido social que ha caracterizado a SATENA a lo largo de su trayectoria”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Son cuatro categorías en las que se puede participar: Historia y evolución de Satena; Naturaleza, paisajes: Satena y retratos de mi región; Cultura y tradición, y Satena en mi región.

Cada participante podrá postular hasta cinco fotografías, que serán evaluadas por jurados especializados.