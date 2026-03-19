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Sala Rec y Casa Maracaibo, nuevos espacios de teatro en Medellín

Dos grupos de teatro abrieron sedes en el centro y en La Floresta. Ambos sitios tienen una oferta cultural que incluye el teatro, la conversación, la formación escénica y los cafés. Le contamos.

  • En la Casa Maracaibo (arriba) se abrió la sala Escena3. Y en la Floresta (abajo) se creó la Sala Rec. Foto: Manuel Saldarriaga.
    En la Casa Maracaibo (arriba) se abrió la sala Escena3. Y en la Floresta (abajo) se creó la Sala Rec. Foto: Manuel Saldarriaga.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 4 horas
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Escena 3 abrió sala en casa emblemática del centro

Tras nueve años de trabajar en Copacabana, el grupo Escena 3 abrió su sala de teatro en la Casa Maracaibo, ubicada en toda la esquina de El Palo con Maracaibo. Con una programación que se extenderá hasta finales de diciembre, la agrupación llega a la ciudad para presentar su repertorio y para ofrecerles a los grupos sin sala un nuevo escenario para sus montajes escénicos.

Fundado en 2003 por tres docentes del Instituto de Bellas Artes de Copacabana, Escena 3 montó en sus inicios obras ajenas hasta que se metió de lleno en la creación de dramaturgias propias. Según Alfredo Mejía Vélez, director del grupo, uno de los hitos de la trayectoria de Escena 3 ocurrió en 2016, cuando él y sus compañeros obtuvieron una beca nacional del Ministerio de Cultura para crear una obra inspirada en un hecho ocurrido en Granada, Antioquia.

Siga leyendo: Conozca el único teatro en la Medellín ubicado dentro de un centro comercial

La programación del teatro se organiza de martes a sábado, con funciones a las 7:30 de la noche. Los martes se dedican a conversatorios y encuentros con creadores, mientras los miércoles están destinados a grupos sin sala de la ciudad, que pueden presentar sus montajes tras un proceso de curaduría. De jueves a sábado, la cartelera está a cargo de Escena 3.

El 24 de marzo, a las 7:30 p.m., en el café del teatro, el maestro Henry Díaz Vargas participará en un conversatorio sobre su proyecto Dramaturgia en el Espejo y presentará su nuevo libro, en el marco de la Semana Internacional del Teatro. En abril, la agenda contempla la obra Perversa (2, 3 y 4), Historietas de trapo del grupo Jabrú Teatro de Títeres (9, 10 y 11) y el espacio interactivo Open Magic (14, 15, 21 y 22).

Abierta al público desde las 2:00 de la tarde, Casa Maracaibo tiene un café al que la gente puede ir para trabajar en modalidad virtual. Además de la programación artística, el teatro impulsa una línea académica que incluye formación para públicos infantil, juvenil y adulto.

Entre las actividades formativas destacan las “encerronas académicas”, talleres intensivos de fin de semana que se realizarán desde mayo con la participación de artistas y pedagogos nacionales. Estos espacios buscan fortalecer la creación escénica y ampliar la oferta de formación en la ciudad.

Estos espacios se realizarán a partir de mayo, el último fin de semana de cada mes, en jornadas de sábado y domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La programación iniciará con Felipe Botero, quien ofrecerá un taller de creación de personajes. Al mes llegará seguido por Johan Velandia, de La Congregación Teatro, con un laboratorio de dramaturgia, y continuará con Rodrigo Rodríguez, quien trabajará su metodología de teatro popular mestizo y analógico. También participarán el dramaturgo Sebastián Illera y el actor César Badillo, del Teatro La Candelaria. Cada taller tendrá un costo de 300.000 pesos y cupos aproximados para 30 asistentes.

Uno de los principales retos del proyecto ha sido la construcción de público en una nueva sede. Sin embargo, durante sus primeras semanas de funcionamiento, el teatro ha registrado alta asistencia, con funciones agotadas y, en algunos casos, la necesidad de programar presentaciones adicionales. El equipo, conformado actualmente por diez personas que trabajan a tiempo completo, ha encontrado respaldo en el sector teatral de Medellín, así como en medios de comunicación y negocios del centro de la ciudad, que han contribuido a la difusión del espacio.

Con esta apertura, Escena 3 se suma al circuito teatral del centro de Medellín, una zona que concentra varias salas en un radio cercano. Cada boleta para las funciones de teatro tiene un costo promedio de treinta mil pesos. Los afiliados a Comfama reciben unos descuentos.

Sala Rec, un centro cultural en la floresta

El 6 de marzo, en La Floresta (Cra. 82 #47-118, segundo piso), Radio Escénica de Colombia abrió La Sala Rec. Según explicó Felipe Álvarez, director general de Radio Escénica de Colombia, la creación de un lugar propio responde a la necesidad de consolidar procesos artísticos y fortalecer dinámicas colectivas. La iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, tras una etapa en la que el grupo compartió sedes con otros colectivos y enfrentó los costos de alquiler de espacios de ensayo.

Radio Escénica, que está próxima a cumplir seis años de trayectoria, ha sostenido un ritmo de producción de al menos una obra anual, con picos de hasta tres montajes en un mismo año. Esta dinámica llevó al equipo a replantear su modelo de trabajo y a optar por una sede fija que permitiera concentrar la creación, la circulación de obras y la formación de públicos.

El colectivo está conformado por siete integrantes que asumen funciones artísticas y operativas. Ellos combinan sus labores escénicas con tareas de comunicación, técnica y gestión cultural, en un esquema que busca sostener el proyecto en el tiempo. Aunque los integrantes no dependen exclusivamente de la sala para su sustento, dedican parte de su jornada laboral al funcionamiento del espacio.

La programación de la sala REC contempla funciones principalmente los jueves, viernes y sábados en la noche, con horarios cercanos a las 8:00 p.m. La apertura de temporada incluye la obra sonora Historias perversas, oídos morbosos (20 y 21 de marzo), realizada en coproducción con la Universidad de Antioquia. A lo largo de los próximos meses, el espacio recibirá agrupaciones invitadas de Bogotá, Cali y Pereira, así como lecturas dramáticas y monólogos.

Lea aquí: Este es el teatro de Medellín preferido por los grupos emergentes de la ciudad para estrenar sus obras

Además de la agenda escénica, el grupo quiere que la sala que busca sea un lugar de encuentro cultural abierto durante la semana. El modelo en construcción apunta a habilitar el espacio de martes a sábado desde el mediodía, con opciones para lectura, trabajo colaborativo y reuniones. En este sentido, se ha dispuesto una zona denominada “la tiendita de esquina”, que ofrece bebidas, alimentos y productos de origen local, así como una biblioteca en proceso de conformación con aportes de la comunidad.

La oferta formativa es otro de los ejes del proyecto. Desde hace dos semanas inició la Escuela de Radioteatro Escénico, un programa dirigido a adultos que se desarrolla los martes en la noche. El plan académico incluye módulos de dramaturgia, producción sonora, corporalidad e interpretación vocal, con una duración de dos semestres. Actualmente participan 16 estudiantes y las inscripciones continúan abiertas para nuevos ciclos.

El espacio también proyecta la apertura de un programa para público infantil y juvenil, dirigido a participantes entre los seis y los 13 años, cuya convocatoria se prevé para abril. Esta línea busca ampliar el alcance pedagógico del proyecto y vincular nuevos públicos a las artes escénicas.

La sala tiene una capacidad de 35 personas por función, aunque el inmueble puede albergar hasta 100 asistentes en eventos que integren otras áreas del espacio. Además del escenario principal, cuenta con un formato alterno destinado a presentaciones de pequeño formato, como cuentería, música en vivo y espectáculos de comedia.

Ubicada en un sector con predominio comercial, la relación con el entorno vecinal plantea retos distintos a los de otras salas de la ciudad. El equipo promueve estrategias para atraer público del barrio y visibilizar la oferta cultural en una zona donde no existían espacios teatrales cercanos. La elección de La Floresta también responde a criterios de accesibilidad, con cercanía a estaciones de transporte público.

En términos de público, el proyecto ha identificado la asistencia de artistas del sector, estudiantes universitarios y personas vinculadas a áreas de ciencias sociales, así como espectadores que acuden por primera vez a funciones teatrales. La boletería mantiene un precio promedio de 30.000 pesos, con descuentos para estudiantes.

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