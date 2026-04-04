¿Sábado Santo o “Sábado de Gloria”? El origen y sentido de este día

El Sábado Santo transcurre en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero es precisamente en esa pausa, donde se prepara la celebración más importante para los cristianos, la Vigilia Pascual.
Tras el Viernes Santo en Roma, cuando el papa León XIV recorrió con la cruz las 14 estaciones completas del Vía Crucis. Un gesto que rompió la costumbre de sus predecesores y que reunió a unas 30.000 personas. “Pienso que será un signo importante por lo que representa el Papa: un líder espiritual hoy en el mundo, esta voz para decir que Cristo aún sufre. Y llevo todo este sufrimiento también en mi oración”, dijo el pontífice a la prensa. Ese clima de recogimiento y dolor da paso ahora al Sábado Santo, un día sin ruido, donde todo parece quedar en pausa.
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