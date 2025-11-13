Rupturas, la obra de danza que se inspira en la vida y en los cuadros de Débora Arango

En los últimos meses, en un ajuste de cuentas del destino, Débora Arango ha sido una presencia constante en la vida cultural de Medellín y de Antioquia. En ese contexto, el Ballet Folclórico Bochica realizará dos funciones de Rupturas, vida, crítica y reivindicación de Débora Arango, un montaje escénico que cuenta con 45 artistas, entre bailarines y músicos. La primera función será el sábado 15 de noviembre, a las siete de la noche, en el teatro de Otraparte mientras la segunda será el 2 de diciembre, a las ocho de la noche, en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Ambas presentaciones son gratuitas.

La propuesta escénica, dirigida por Jaime Alexander Otero, coreógrafo y cofundador del Ballet Folclórico Bochica, hace parte de una trilogía inspirada en la vida y obra de la artista antioqueña. La primera entrega, titulada Vida, tiene una duración de una hora y veinte minutos y se desarrolla a partir de cinco de sus cuadros. Según Otero, la obra aborda los temas presentes en las pinturas de la artista, desde los retratos íntimos y los desnudos hasta su mirada crítica frente a la política, la religión y la sociedad.

Otero explicó que el montaje surgió tras un proceso de investigación sobre la pintora. “Antes de construir la obra tuve que conocer mucho más de la maestra: qué música escuchaba, qué le gustaba, por qué el tango, por qué el pasillo o el bolero. A partir de eso empecé a imaginar situaciones y momentos de su vida a través de los cuadros”, dijo.

La música combina piezas grabadas con momentos en vivo, en los que se incluirán un bandoneón y una cantante para la interpretación de los tangos Cambalache y Cristal. “Empieza con pasillos y boleros, porque a la maestra le encantaban Los Panchos; también hay música de Mercedes Sosa, Chavela Vargas, tangos, e incluso un momento psicodélico con música electrónica en la escena de las monjas y el cardenal”, dice Otero.