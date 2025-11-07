¿Por qué somos así?, será que ¿somos lo que comemos?

Si como dice el cliché: somos lo que comemos, la respuesta está en nuestro pasado.
En estos días, Gloria Montoya, alumna de mis cursos, me regaló su libro Los hijos de la montaña, una “historia deliciosa para recrear, llena de personajes valientes, sobresalientes y aventureros que inmersos en la trama de la vida humana hacen florecer relatos de amores, negociaciones, guerras, visiones, traiciones y desengaños dignos de contar.” En síntesis, una divertidísima crónica íntima de Antioquia con la que al final se llega a entender ¿Por qué somos así?, pero ¿por qué comemos así?
Ese libro magnífico me dio pie para esta nota, dedicada a los que, como yo, celebramos, como si fuera ayer, los 350 años de Medellín, que aunque estamos canosos y barrigones, nos gozamos cada instante de la vida. Vimos cómo creció la ciudad entre dificultades, sin bajar la frente, por el contrario, no nos quitan lo bailao, ni lo comido.