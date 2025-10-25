Recetas fáciles con tomate: segunda parte

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
El tomate es un ingrediente maravilloso que les gusta a todos, tan pinchado o humilde como uno quiera. Su versatilidad en la cocina y su precio razonable lo convirtieron en la estrella de las ensaladas de nuestras casas.
A continuación, varias preparaciones que le van a resultar muy fáciles para que sorprenda los de su casa porque no hay nada más rico para un cocinero que procurarle placer a la gente que quiere o a la que quiere que lo quiera. Los tomates son como los mangos, los verdes y los maduros son mejores que los pintones. Ensaye otras variedades como cebra, uvalina o san Marzano. Como ya lo mencioné si los quiere bien maduros nada mejor que ponerlos unos días en la ventana hasta que se pongan rojos y más jugosos. Mi corte favorito es el de la alta cocina francesa: concasse que son una especie de canoas que se hacen pelando el tomate, se parten en cascos como de 1 cm de ancho y luego se retiran las pepas con una cuchara; puede mirar por Google para entender mejor.