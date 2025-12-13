Así es el rumbo que Rafael Tamayo Franco le quiere dar al Mamm

Rafael Tamayo Franco es abogado y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Historia por la Universidad Nacional y magíster en Derecho Internacional por la Université Paris II Panthéon Assas y especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado. Ha pasado por instituciones como el Museo de Memoria de Colombia, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), el Ministerio de Cultura y la Unesco, y fue gerente de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025.
El pasado 31 de octubre, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) anunció a través de redes sociales el nombramiento de Tamayo Franco como su nuevo director: “Con este nombramiento, el Museo de Arte Moderno de Medellín reafirma su compromiso con el arte contemporáneo, el pensamiento crítico y la cultura como motor de transformación social, y da la bienvenida a Rafael Tamayo Franco confiando en que su experiencia y visión seguirán consolidando al MAMM como un referente cultural en Colombia y la región”.
El pasado primero de diciembre, Tamayo asumió oficialmente el cargo de director en reemplazo de María Mercedes González, quien estuvo 13 años al frente de la institución y a quien se le reconoce un gran trabajo: bajo su dirección el museo creció –en espacios públicos y programas, con nuevas salas para el arte y el cine–, pero sobre todo se internacionalizó.
Rafael Tamayo Franco llega para sostener ese crecimiento y para seguir internacionalizando el museo, que quiere consolidarse como referente cultura no solo de Colombia, sino de América Latina. EL COLOMBIANO habló con él.