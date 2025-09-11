¿Qué hacer en Medellín? La Fiesta del Libro y la Cultura y otros 5 planes para este fin de semana

Las Charlas de la Tarde regresan a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín con una agenda que reúne a escritores, poetas, periodistas y académicos de distintas partes del mundo. Del 12 al 21 de septiembre, los escenarios del Parque Explora, el Auditorio EPM y el Planetario recibirán encuentros literarios de entrada libre.
El ciclo inicia el viernes 12 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Teatro Explora, con La plegaria del asombro, un diálogo entre Rómulo Bustos y Luis Arturo Restrepo sobre la dimensión mística de la escritura y el sentido de la palabra poética.
El sábado 13 de septiembre a las 3:00 p.m. en el Auditorio Explora se presentará ¿De qué escriben las escritoras colombianas?, segunda entrega de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, con la participación de Pilar Quintana, Camila Charry, Ana Lucía Barrios y Natalia Mejía, convocada por el Ministerio de las Culturas. El domingo 14 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Auditorio Explora, la charla Narrar desde el filo reunirá a la escritora mexicana Dahlia de la Cerda y Yenny León.
El lunes 15 de septiembre a las 5:30 p.m. en el Auditorio Explora, Sara Jaramillo Klinkert y Juan Diego Mejía conversarán con Juan David Jaramillo en Inventar la verdad: cuando la vida se escribe a sí misma, sobre los límites entre lo vivido y lo narrado.