x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Prográmese con la agenda cultural que Medellín ofrece en marzo

Ya está lista la programación cultural del mes de marzo, que se desarrolla a través del programa de formación de públicos de la alcaldía. Hay actividades de todo tipo y para todos.

  • Puede consultar la programación completa en @cultura.med. Foto Manuel Saldarriaga.
    Puede consultar la programación completa en @cultura.med. Foto Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La cultura nunca es una suma cero, es decir, no es fija, absoluta, ni completa. Se desarrolla entre todos, y para eso hace falta, sobre todo, imaginación y cooperación. En esa ruta va el programa de formación de públicos de la administración distrital, una iniciativa enfocada en fortalecer el tejido social, generando valor emocional, colectivo y económico a través de las diversas expresiones artísticas y culturales de la ciudad.

Le puede interesar: Cine, música y viñetas para descifrar Irán: cinco obras que el régimen no pudo silenciar

El programa, que para este primer semestre cuenta con un presupuesto de $5.300 millones de pesos, tiene entre sus aliados al Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Pedro Nel Gómez, el Museo Cementerio de San Pedro, el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe.

La programación para el mes de marzo ya está lista y hay actividades de todo tipo y para todo público. Conciertos, talleres, teatro, exposiciones, en fin.

“Para la alcaldía de Medellín es fundamental seguir promoviendo este tipo de espacios y de escenarios, donde ocurren cosas fantásticas, podemos apreciar, exaltar y conectarnos con el talento de nuestros artistas y podemos propiciar que los ciudadanos se apropien del espacio público, se conecten con entidades y organizaciones culturales y se encuentren con otros ciudadanos”, dice Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

Lea también: Soñé su nombre, el documental nacido de un sueño que está en salas de cine en Colombia

Aquí algunas de las actividades más destacadas. Puede consultar la programación completa en @cultura.med

Del 4 al 11 de marzo: Música y experimentación

Miércoles 4

Visita guiada por el Jardín Botánico 11:00 am. (Entrada libre).

Jueves 5

Concierto Traversées - Ablaye Cissoko Constantinople, un encuentro que une tradiciones musicales de África occidental, el Mediterráneo y el mundo persa. Teatro Pablo Tobón Uribe 8:00 p.m. (Inscripción previa).

Viernes 6

El Vizconde, una obra que conecta la zarzuela con el melodrama televisivo. Teatro Metropolitano 8:00 p.m. (Inscripción previa).

Sábado 7

Club de experimentación en artes plásticas. Museo de Antioquia, sede Casa del Encuentro 2:00 p.m. (Inscripción previa)

Domingo 8

La ciudad que habita la memoria. Visita guiada por el Museo Cementerio de San Pedro 2:00 p.m. (Inscripción previa).

Miércoles 11

Boletas de puertas abiertas, para recorrer el Parque Explora. 2:00 p.m.

Del 12 al 19 de marzo: memoria y creación

Jueves 12

Conversatorio: La memoria de los justos. Fotografía y ritualidad funeraria en Antioquia. Museo Cementerio San Pedro 6:00 p.m. (Inscripción previa).

Viernes 13

Rasgaversos club de collage. Museo de Antioquia (Casa del Encuentro) 3:00 p.m. (Inscripción previa)

Martes 17

Rutas Botánicas - Ruta Mutis: plantas que cuentan historias. Jardín Botánico 11:00 a.m. (Inscripción previa)

Miércoles 18

Master class en dirección artística. Teatro Pablo Tobón Uribe 9:00 a.m. (Inscripción previa)

Primer concierto de la Temporada Internacional de Música Clásica Medellín Cultural. Teatro Metropolitano 7:00 p.m. (Inscripción previa)

Jueves 19

Día mundial del Síndrome de Down. Parque Explora 6:00 p.m. (Inscripción previa).

Del 20 al 25 de marzo: ciencia y naturaleza

Sábado 21

Club de Astronomía para sordos. El universo en las manos. Parque Explora 10:00 a.m. Entrada Libre.

Voluntades Anticipadas. Taller en torno a la exposición actual Derivas de lo indeleble. Museo de Antioquia 1:00 p.m. Inscripción previa.

Lunes 23

Un cementerio para la ciudad. Visita guiada por el Museo Cementerio de San Pedro. 3:00 p.m. Entrada libre

Martes 24

Rutas Botánicas - Ruta Mutis: plantas que cuentan historias. Jardín Botánico 11:00 a.m. (Inscripción previa)

Recorrido guiado exposiciones MAMM. 3:30 p.m. Entrada libre.

Miércoles 25

Donde vive la memoria. Taller de arte y duelo. Museo Cementerio San Pedro 6:00 p.m.

Ciclo Mozart, Réquiem - Orquesta Sinfónica EAFIT. Teatro Metropolitano. 7:00 p.m. (Inscripción previa)

Recorrido guiado exposiciones MAMM. 3:30 p.m. Entrada libre.

Del 26 al 31 de marzo: arte y barrio

Jueves 26

Ingreso libre al MAMM. Inauguración de tres nuevas exposiciones. Nos habitan pájaros y montañas, La luz, el fuego y la ceniza y El susurro del barro. 11:00 a.m. a 9:00 p.m. Entrada libre.

Viernes 27

Noche extendida en el MAMM. Recorridos guiados por las nuevas exposiciones (6:30 p.m.) y cine al aire libre (7:00 p.m.) Entrada libre.

Sábado 28

Talleres y laboratorios. Escuela Feminista de Pintura. Mamm. 11:00 a.m. Inscripción previa.

Domingo 29

Cuerpo y territorio. Visita guiada por el Museo Cementerio de San Pedro 3:00 p.m. (Inscripción previa).

Recorrido de ciudad. Caminata con la artista Claudia Claremi (España) por plazas de mercado y tiendas de barrio para explorar la memoria de las frutas. MAMM. 10:00 a.m.

Martes 31

Rutas Botánicas - Ruta Mutis: plantas que cuentan historias. Jardín Botánico 11:00 a.m. (Inscripción previa).

Temas recomendados

Cultura
Entretenimiento
Eventos
Conciertos
Arte
Teatro Pablo Tobón Uribe
Teatro Metropolitano de Medellín
Jardín Botánico
Programación
Museo de Antioquia
Agenda cultural
Parque Explora
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida