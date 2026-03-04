x

Escuche la nueva canción del ex-Beatle Ringo Star quien a sus 85 años prepara un disco country

El artista que hizo parte de los Cuatro Fabulosos acaba de lanzar un nuevo sencillo del que será su próximo álbum. Le contamos detalles de esta nueva producción.

  Ringo Star tiene 85 años y junto a Paul McCartney es uno de los integrantes de The Beatles que todavía viven. FOTO Cortesía Universal Musica
    Ringo Star tiene 85 años y junto a Paul McCartney es uno de los integrantes de The Beatles que todavía viven. FOTO Cortesía Universal Musica
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

La música no para para el ex-Beatle Ringo Star, quien a sus 85 años presenta It’s Been Too Long, al lado de Molly Tuttle y Sarah Jarosz. Este es el primer sencillo de su próximo álbum, Long Long Road, fue coescrito y producido por T Bone Burnett. El álbum, que incluye diez canciones, también cuenta con colaboraciones de Billy Strings, Sheryl Crow y St Vincent, y es la esperada continuación del éxito Look Up, que encabezó las listas el año pasado.

“Tengo la suerte de tener a T Bone en mi vida ahora mismo y de que trabaje conmigo en estos discos”, afirmó Ringo. “Después de hacer el último disco, que me encanta escuchar, este surgió de forma natural. Me gusta decir que a veces tomo las decisiones correctas, como cuando puedes ir a la izquierda o a la derecha en cualquier momento, y una de las decisiones correctas fue asociarme con T Bone para Look Up, y ahora para este, que he titulado Long Long Road, porque he recorrido un largo, largo camino”, dijo el artista.

Este disco tiene sólidas raíces en el country y la música americana, “y ha evolucionado hacia algo más amplio, creando un mosaico sonoro del legado musical y las influencias de Starr, entre las que se incluye Carl Perkins”, cuenta la reseña de Universal Music.

Este trabajo fue grabado en Nashville y Los Ángeles y supone el regreso de muchos de los músicos de Look Up, incluida la banda principal formada por Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren y Colin Linden.

“Siempre me ha encantado cómo toca y canta Ringo”, afirmó T Bone. “Y entonces, una noche, estábamos juntos en una lectura de poesía y me dijo: “¿Por qué no me escribes una canción?”. Así que le escribí una canción al estilo de Gene Autry, porque siempre había considerado a Ringo como un artista tejano, ya que su forma de tocar me recordaba a la música de Texas. Ringo Starr es un artista discográfico del más alto nivel, y quería rodearlo de estos jóvenes maestros, aportando parte de la extraordinaria energía juvenil que se respira en Nashville para ambos discos”.

El previo éxito de este trabajo conjunto, Look Up, fue lanzado el 10 de enero de 2025, y fue el primer disco country de Ringo en 50 años que además le valió su primer Top 10 en la lista de ventas de álbumes de todos los géneros de Billboard, además de situarlo en otras muchas listas de Billboard.

Ahora, este nuevo trabajo, tendrá 10 canciones: 6 escritas o coescritas por T Bone Burnett, dos coescritas por Ringo y Bruce Sugar, una escrita por Ringo Starr, Mark Hudson y Gary Burr, y otra por Bernie Benjamin y George David Weiss, grabada por Carl Perkins.

