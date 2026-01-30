Más de $5.000 millones destinará la Alcaldía de Medellín para promover el acceso de los ciudadanos a la cultura

Este año el programa de Formación de Públicos cumple dos décadas y la celebración empieza con grandes noticias, y es que la Administración Distrital destinó un presupuesto de $5.300 millones de pesos para el primer semestre de este año.

Este programa, que busca impulsar la participación de los habitantes de la ciudad, ampliando las posibilidades de encuentro con las artes en escenarios representativos, y fomentando la apropiación cultural y la gestión de audiencias, beneficiará a ciudadanos de todos los estratos sociales.

“Esta estrategia busca que los ciudadanos conozcan y se acerquen al patrimonio colectivo presente en los museos de la ciudad, y que además disfruten de las diversas ofertas culturales que se realizan en espacios como teatros y museos. Para nosotros es fundamental resaltar que se cumplen 20 años del programa de Formación de Públicos, y queremos que esta celebración se vincule con la posibilidad de que, a lo largo de este año, más de 100 mil personas accedan de manera libre a la programación cultural de la ciudad”, dijo Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.