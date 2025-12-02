Zack Snyder, director de la Liga de la Justicia, está en Colombia desde hace algunas semanas, ¿qué está haciendo en el país?

En las últimas semanas, Zack Snyder, director de la Liga de la Justicia y El hombre de acero, ha compartido en sus redes sociales fotografías en diferentes en diferentes ciudades de Colombia. El cineasta estadounidense estuvo en el país filmando su última película, The Last Photograph.

Le puede interesar: Kraken y documental sobre la vida de Elkin Ramírez se presentarán en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba

A finales de noviembre, Snyder publicó varias fotos en el Amazonas. Por ejemplo, el 23 de noviembre compartió con sus más de 480.000 seguidores una imagen en la que aparece haciendo ejercicio, la cual acompaño con el mensaje “En el gimnasio en Leticia”.

Y es que el director de 300 estuvo varios meses del último semestre en Colombia, ya que esta fue una de las locaciones seleccionadas para grabar su última cinta, la cual ha asegurado que es la más personal de sus poco más de veinte años de trayectoria.

The Last Photograph sigue la historia de un exagente de la DEA que viaja a Sudamérica en búsqueda de su familia. Según la sinopsis, este debe “encontrar a su sobrina y sobrino desaparecidos tras los brutales asesinatos de sus padres diplomáticos. Con la ayuda de un fotógrafo de guerra drogadicto y fracasado, la única persona que ha visto el rostro de los asesinos, se lanza, decidido a encontrar a los niños y la verdad, pero pronto descubre que también debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado”.