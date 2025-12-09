Un bebé de seis meses y un ingeniero brasileño entre los diez científicos y descubrimientos más relevantes del 2025, según Nature

Cada año, Nature –una de las revistas científicas más importantes del mundo– publica su selección de las diez personas y descubrimientos que dejaron huella en la ciencia a lo largo del año. El listado de 2025 ya está listo y en él se destacan los hombres, mujeres y el bebé –sí, de seis meses– que hicieron aportes destacados en campos como la medicina, la salud pública, la biología, la tecnología y la astrofísica.
“La selección de este año reconoce a científicos que exploran los confines del universo y las profundidades del océano, así como a un funcionario que defendió políticas de salud pública basadas en la evidencia en medio de una gran convulsión en Estados Unidos”, puede leerse al inicio de esta compilación.
Las figuras e investigaciones que integran la selección, realizada por los editores de la revista, no están organizados de mayor a menor importancia: cada uno de los que allí aparecen configuraron el panorama de la ciencia a nivel mundial desde diferentes campos y continentes.
En esta edición, Latinoamérica está presente. En los diez de Nature está Luciano Moreira, el ingeniero agrónomo brasileño que desde hace una década viene trabajando en la prevención del dengue, el zika y el chikunguya. Es el coautor del “Método Wolbachia”, el cual sostiene que la bacteria que lleva este mismo nombre tiene la capacidad de bloquear la transmisión del virus. Por eso, lo que está haciendo Moreira es dirigir una fábrica en la que se “producen” mosquitos infectados con esta bacteria –llamados “Wolbitos”– para luego liberarlos y que así estos se reproduzcan con los Aedes aegypti –el portador de los virus– para tener una nueva generación de mosquitos “limpios”.