Un bebé de seis meses y un ingeniero brasileño entre los diez científicos y descubrimientos más relevantes del 2025, según Nature

Cada año, Nature –una de las revistas científicas más importantes del mundo– publica su selección de las diez personas y descubrimientos que dejaron huella en la ciencia a lo largo del año. El listado de 2025 ya está listo y en él se destacan los hombres, mujeres y el bebé –sí, de seis meses– que hicieron aportes destacados en campos como la medicina, la salud pública, la biología, la tecnología y la astrofísica. Le puede interesar: Nueva IA transforma el diagnóstico genético al predecir qué mutaciones pueden provocar enfermedades raras “La selección de este año reconoce a científicos que exploran los confines del universo y las profundidades del océano, así como a un funcionario que defendió políticas de salud pública basadas en la evidencia en medio de una gran convulsión en Estados Unidos”, puede leerse al inicio de esta compilación. Las figuras e investigaciones que integran la selección, realizada por los editores de la revista, no están organizados de mayor a menor importancia: cada uno de los que allí aparecen configuraron el panorama de la ciencia a nivel mundial desde diferentes campos y continentes. En esta edición, Latinoamérica está presente. En los diez de Nature está Luciano Moreira, el ingeniero agrónomo brasileño que desde hace una década viene trabajando en la prevención del dengue, el zika y el chikunguya. Es el coautor del “Método Wolbachia”, el cual sostiene que la bacteria que lleva este mismo nombre tiene la capacidad de bloquear la transmisión del virus. Por eso, lo que está haciendo Moreira es dirigir una fábrica en la que se “producen” mosquitos infectados con esta bacteria –llamados “Wolbitos”– para luego liberarlos y que así estos se reproduzcan con los Aedes aegypti –el portador de los virus– para tener una nueva generación de mosquitos “limpios”.

Estos son los diez científicos y descubrimientos más relevantes del 2025:

Susan Monarez

Durante casi un mes, Monarez fue la directora del CDC, la entidad gubernamental encargada de la salud pública en EE.UU. La microbióloga fue despedida por Trump por no aprobar las recomendaciones de vacunas sin sustento científico. A partir de esto, Monarez ha expresado públicamente su preocupación por cómo el gobierno está manejando los servicios públicos de salud y por la difusión de desinformación.

Monarez fue despedida del CDC en agosto de 2025. FOTO: Getty

Achal Agrawal

El científico de datos indio es el creador de India Research Watch, un proyecto que hace frente a los fraudes en investigación universitaria y científica. El trabajo de Agrawal ha tenido efecto en las políticas educativas de su país: el sistema de evaluación de las universidades fue modificado para penalizar a aquellas instituciones con mayores registros de artículos acusados de plagio o de tener datos no confiables. Puede leer: ¿La IA está loca? Científicos examinaron a ChatGPT, Grok y Gemini como pacientes psiquiátricos

El trabajo de Agrawal ha inspirado a científicos de otras partes del mundo a combatir el fraude. FOTO: Bhumika Bhatia / Nature

Tony Tyson

Este astrónomo es el director y quien tuvo la idea inicial de crear el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en Chile, el cual tiene la cámara digital más grande del mundo para capturar el cielo y estudiar múltiples fenómenos. Además, Tyson se ha destacado en el campo de la física por ser pionero en el estudio del “lente gravitacional débil”, un efecto que ayuda a mapear la materia oscura en el universo.

Desde hace 30 años, Tyson tenía en mente la construcción del observatorio Vera C. Rubin. FOTO: Rocco Ceselin / Nature

Precious Matsoso

Matsoso es una de las expertas en gobernanza en salud más destacadas del mundo. Este año su trabajo ganó mayor reconocimiento gracias a que copresidió al grupo de la Organización Mundial de la Salud que lideró la discusión del primer acuerdo mundial sobre pandemias, aprobado en mayo de 2025. A raíz del Covid-19, este documento ofrece los lineamientos de cómo los países deberían actuar frente a una futura pandemia.

El acuerdo que Matsoso copresidió fue firmado por 60 países. FOTO: Chris de Beer-Procter / Nature

Sarah Tabrizi

Tabrizi acaparó los titulares de medios europeos este año al codirigir el primer tratamiento curativo de la enfermedad de Huntington, un raro trastorno neurodegenerativo que hasta entonces no tenía cura. AMT-130 es el nombre de la terapia, la cual se administra mediante una compleja cirugía cerebral. Según los resultados del estudio, los participantes lograron ralentizar en un 75 % el deterioro de sus funciones cognitivas y motoras.

Tabrizi es profesora en el University College London. FOTO: Jessica Hallett / Nature

Mengran Du

En julio de este año, la geocientífica japonesa publicó en Nature una descripción de la zona hadal, la capa más baja del océano. Du y un grupo de investigadores descubrieron en 2024 el ecosistema más profundo en el planeta Tierra, donde habitan diferentes especies de gasterópodos –un tipo de moluscos–, gusanos tubícolas, almejas, entre otros.

Du trabaja en el Instituto de Ciencias y Tecnologías del Mar Profundo de la Academia China de Ciencias. FOTO: Billy H.C. Kwok / Nature

Luciano Moreira

Moreira, el único latinoamericano de la selección, es un ingeniero agrónomo brasileño que diseñó el “Método Wolbachia”: consiste en liberar en zonas urbanas de su país de origen mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, la cual se ha demostrado que sirve para bloquear los virus que portan los Aedes aegypti. Hoy en día esta es una de las medidas nacionales para la prevención del dengue.

La empresa que dirige Moreiro para crear los mosquitos se llama Wolbito do Brasil. FOTO: Gabriela Portilho / Nature.

Liang Wenfeng

Director y fundador de DeepSeek, la empresa china de inteligencia artificial que se ha posicionado como uno de los grandes rivales de las compañías de EE.UU. Este año, la compañía encabezada por Wenfeng lanzó el Modelo R1, una IA que permite resolver tareas complejas, como operaciones matemáticas o ejercicios de programación. Este fue el primer modelo abierto de su tipo.

De Wenfeng se conoce poco. No aceptó hablar con Nature para el listado. FOTO: Getty

Yifat Merbl

La bióloga encontró una función del sistema inmune: las células usan su propio “sistema de reciclaje”, el proteasoma, no solo para descomponer proteínas, sino como defensa contra bacterias. Al romper proteínas comunes, se generan fragmentos que matan microbios, incluso antes de activar el sistema inmunitario. La célula aprovecha su basura para producir “armas”, una defensa antes desconocida.

Merbl trabaja en el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot, Israel. FOTO: Daniel Rolider / Nature

KJ Muldoon

Este bebé fue la primera persona en la historia en recibir una terapia genética diseñada a su medida. Poco tiempo después de su nacimiento, KJ fue diagnosticado con deficiencia de carbamoilfosfato sintetasa 1, una enfermedad genética rara que podía ocasionarle la muerte. En el Hospital Infantil de Filadelfia recibió tres infusiones del tratamiento diseñado específicamente para tratar su mutación.

La terapia de KJ fue realizada en seis meses. FOTO: Children’s Hospital of Philadelphia

