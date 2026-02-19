x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Revelan que Peter Greene, legendario villano de La Máscara y Pulp Fiction, murió por un disparo accidental

El cuerpo del actor Peter Greene fue hallado en su apartamento en Manhattan, Nueva York, luego de que los vecinos alertaran a la Policía.

  • Revelan la causa de muerte del actor Peter Greene. FOTO: Tomada de Instagram @badass_petergreene
    Revelan la causa de muerte del actor Peter Greene. FOTO: Tomada de Instagram @badass_petergreene
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

En diciembre de 2025 se conoció la muerte de Peter Greene, de 60 años, reconocido actor de películas como Pulp Fiction y The Mask (La Máscara), cuyo cuerpo fue hallado en su apartamento del Lower East Side, en Nueva York.

Los vecinos dijeron a las autoridades que, antes del hallazgo, escucharon música durante toda la noche en el lugar donde se encontraba Greene, por lo que tocaron a la puerta y, al no obtener respuesta, procedieron a llamar al 911.

En contexto: Falleció a los 60 años Peter Greene, legendario villano en La Máscara y Pulp Fiction

Sin embargo, la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York informó al diario TMZ que tras la investigación concluyeron que la muerte fue accidental, puesto que el actor se disparó en la axila izquierda y la bala causó daños en la arteria braquial, que suministra sangre al brazo, al codo, al antebrazo y a la mano.

Greene será recordado por su papel como el villano Dorian Tyrell en La Máscara, película de 1994 producida por New Line Cinema junto con Dark Horse Entertainment y protagonizada por Jim Carrey (Stanley Ipkiss) y Cameron Diaz (Tina Carlyle). Esta película fue la que le dio gran proyección en la industria del cine gracias a su sobresaliente interpretación.

Le puede interesar: Murió Billy Steinberg, compositor de Like a Virgin, la exitosa canción de Madonna

No obstante, su trayectoria artística también estuvo marcada por dificultades personales y excesos, una situación que él mismo reconoció durante los años 90. Con el tiempo logró retomar su carrera y asumir nuevos proyectos, aunque sin alcanzar el mismo impulso y proyección de sus años anteriores.

Otro de los personajes que lo catapultó a la fama fue Zed, en Pulp Fiction (1994), donde encarnó a un criminal violento en la aclamada cinta dirigida por Quentin Tarantino.

Además, formó parte del elenco de otras producciones cinematográficas como The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999), Clean, Shaven (1993) y The Prophecy II (1998), así como de series de televisión como Law & Order, The Black Donnellys y Just Shoot Me!

Siga leyendo: Falleció Robe Iniesta, referente del rock español y fundador de Extremoduro

Temas recomendados

Investigación
Cultura
Cine
Películas
Entretenimiento
Virales
Muerte
artistas
Mundo
Actor
hollywood
Nueva York
Estados Unidos
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida