“Los nuevos”, de Pedro Mairal, la novela de cuando los adultos nos parecían falsos

Hace diez años, mientras atravesaba La Habana en una guagua, leí La Uruguaya, novela del escritor argentino Pedro Mairal, a quien conocía por sus textos en la revista Orsai –la genialidad de Hernán Casciari y Christian Basilis–, por Maniobras de evasión y Una noche con Sabrina Love, una novela de un ritmo de Fórmula 1. La guagua ronroneaba por las calles viejas de la capital de la revolución y la prosa iba a toda carrera, me llevaba por las narices, quizá por eso me robaron el celular, me lo sacaron del bolsillo, porque estaba muy distraído –debo ser el único colombiano, de Medellín, al que le practicaron el milenario cosquilleo por fuera de estas cuatro esquinas–.
La Uruguaya es una novela exitosísima y genial –adaptada al cine, se puede ver Netflix–, un devaneo entre la primera y la segunda persona, una carta personal con la que un hombre cuenta cómo pasa el Río de La Plata, de Buenos Aires a Montevideo, para hacer negocio con algunos dólares, una movida ilegal y riesgosa en tiempos del corralito; en esa historia aparece una mujer, un espejo del subconsciente parasitario que lo lleva a perderse; como dicen los muchachos de hoy: una excusa para el autosaboteo.
Le puede interesar: Santiago Posteguillo habla en Medellín de Julio César y sus libros
Luego de ese libro, Mairal publicó poemas, crónicas, cuentos y también hizo canciones, hasta que a finales del año pasado volvió a la novela con Los nuevos (Emecé, 2025); en las librerías de Argentina se anunció como “el regreso” del escritor después de una década, como si Mairal no hubiera sido un escritor persistente en los márgenes de la gran industria editorial capitalista –quizá hoy se es más escritor en el margen que en el calado de una novela, el fetiche del mercado–.