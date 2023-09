“Todavía no hemos llegado a la señal que marca el límite del país: está saliendo de Cancerlandia”, como define Hustvedt a este territorio en el que viven los enfermos de cáncer. Es, dice, un país más “grande de lo que había imaginado”.

“Sus rostros sin arrugas y sus cuerpos vigorosos no suelen revelar ningún signo de enfermedad. A veces, una bonita gorra cubre su calvicie, el único signo de que están enfermos”, dice.

“Viendo a Paul he comprendido cómo es la gracia bajo presión. Inquebrantable y sin quejarse, con su humor intacto, ha hecho que este tiempo de enfermedad, que dura ya casi un año, sea hermoso, no feo”, dice la ganadora del galardón Princesa de Asturias de las Artes, que asegura que su famoso marido ha “sobrellevado una serie de síntomas miserables tanto del cáncer como del tratamiento con una dignidad que me asombra”.

“Me ha dicho que no tiene miedo a morir”, asegura, para subrayar la importancia de la gentileza del personal sanitario y de los mensajes de familia y amigos, que son “parte” que ayuda a vivir el proceso.