Edwin Cardona rompió su silencio tras la eliminación de Nacional de Libertadores: “Pido perdón”

En el juego de ida en el Atanasio (0-0), Edwin desperdició dos penaltis, y en el de vuelta (1-1) en el estadio Morumbí, se hizo expulsar tras incitar con un grito y en medio de la celebración del tanto del verde, a un rival. Ya en los penales, Nacional quedó eliminado (4-3).

Previo al duelo del equipo verde ante América, por la octava fecha de la Liga Betplay 2-2025, a la que fue convocado pero no fue inicialista, el centrocampista Edwin Cardona publicó un comunicado en su cuenta de Instagram tras las críticas que viene recibiendo de parte de los hinchas, quienes lo responsabilizan de la eliminación del Verde, esta semana, de la Copa Libertadores contra Sao Paulo en los octavos de final.

“A la hinchada, a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la institución y a toda la familia verdolaga:

Quiero dirigirme a ustedes en este momento difícil, porque siento la responsabilidad y el compromiso de hablar con el corazón. Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario. Mi historia con Nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella, y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos. Agradezco a quienes me han mostrado apoyo en medio de la dificultad, y también valoro las críticas, porque me recuerdan la exigencia que conlleva vestir esta camiseta. Hoy más que nunca quiero trabajar, crecer y entregarme para que juntos sigamos alcanzando alegrías. Soy un hincha más de Nacional, y como tal, quiero lo mejor para la institución. Pueden estar seguros de que pondré todo de mí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente me han dado. Este semestre todavía tenemos mucho por luchar, y quiero invitar a todos a unirnos alrededor de nuestros objetivos. Si caminamos juntos, con fe, trabajo y compromiso, estoy seguro de que viviremos más alegrías”.