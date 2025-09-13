El cielo está vacío, la nueva novela de Sara Jaramillo Klinkert en la Fiesta del Libro y la Cultura

El sábado 13 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el Salón Humboldt del Jardín Botánico, se llevará a cabo la presentación de la novela El cielo está vacío, de la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert. El evento será moderado por Amalia Londoño Duque y hace parte de la programación de la Fiesta del Libro y la Cultura, que reúne a autores nacionales e internacionales alrededor de la literatura y el pensamiento.

El cielo está vacío relata la historia de una mujer que, tras recibir un correo inesperado de un antiguo amante, revive el episodio de cuando decidió dejar su hogar en medio de la naturaleza colombiana para buscar un nuevo rumbo en Londres. Allí se relaciona con un hombre inglés que le dobla la edad, en una experiencia marcada por la pasión, la dependencia y la asimetría emocional.