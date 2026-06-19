Niños y adolescentes podrán participar en convocatoria nacional para contar el país que imaginan con “Cronicando: mi voz, mi derecho”

Desde este año y durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, las altas cortes, entidades del sector justicia de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Gabo y la Fundación Sura pondrán en marcha en distintas regiones del país “Cronicando: mi voz, mi derecho”, una iniciativa cultural, educativa y comunicacional que busca escuchar a niños, niñas y adolescentes, promover su participación y recoger sus relatos sobre el país que imaginan y desean construir a través de procesos de narrativa, investigación y expresión.

El proyecto surge como una antesala a la conmemoración del centenario del natalicio de Gabriel García Márquez, que se realizará el próximo año, y toma como referencia sus textos “Manual Para ser Niño” y “Por un país al alcance de los niños”, publicados en la década de los noventa, donde el escritor planteó una reflexión sobre la relación de la sociedad con las nuevas generaciones. En uno de esos escritos, García Márquez expresó: “Que empiece por educarnos a padres y maestros en la apreciación precoz de las inclinaciones de los niños, y los prepare para una escuela que preserve su curiosidad y su creatividad naturales. Todo esto, desde luego, sin muchas ilusiones. De todos modos, por arte de las artes, los que han de ser ya lo son. Aun si no lo sabrán nunca”.

Proyecto inspirado en textos de Gabriel Garcia Marquez sobre infancia creatividad y sociedad. FOTO: Getty.

Talleres, plataforma digital y un libro con relatos de todo el país

“Cronicando: mi voz, mi derecho” contará con diferentes mecanismos de participación para que niños, niñas y adolescentes de distintas comunidades puedan compartir sus historias y perspectivas. Talleres presenciales: se realizarán encuentros en varias ciudades del país con grupos de 25 participantes, quienes recibirán herramientas de reportería, entrevista y narración para investigar hechos de sus entornos y transformarlos en relatos que respondan a la pregunta: ¿Cómo es el país al alcance de tus sueños? Plataforma y convocatoria pública: los niños, niñas y adolescentes que no participen en los talleres podrán enviar a través de una plataforma digital sus historias, textos, dibujos o ilustraciones sobre sus territorios y la sociedad que desean construir. Publicación editorial: un comité editorial seleccionará una parte de las historias recopiladas en los talleres y la convocatoria nacional para conformar un libro antológico con relatos de diferentes regiones y comunidades del país, que será presentado en Cartagena en un evento en el que participarán algunos de sus autores.