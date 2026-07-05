La polémica detrás del reality que busca la nueva voz de la banda de Yeison Jiménez: ya tiene fecha de estreno

La Banda del Aventurero es el nombre del nuevo reality que tiene como propósito encontrar al próximo vocalista de la agrupación de Yeison Jiménez. El programa se estrenará este miércoles, solo dos días antes de que el cantante de música popular cumpla seis meses de haber fallecido en un accidente aéreo que ocurrió cuando viajaba desde Paipa (Boyacá) hasta Medellín. Lea: Murió el primer amor de Diomedes Díaz, Bertha Mejía, la madre de su primera hija Rosa Elvira El origen del show se remonta al anuncio que hizo hace varias semanas Sonia Restrepo, esposa del artista, quien aseguró que este es uno de los proyectos que está llevando a cabo su familia para mantener vivo el legado de Jiménez. A pesar de la controversia que ocasionó, el reality siguió en pie. A finales de mayo, Rafael Muñoz, mánager de Jiménez, reveló las primeras imágenes de la competencia y, desde entonces, ha compartido detalles sobre esta: 1.750 personas se inscribieron, después fueron seleccionados 140 cantantes y en tres días de audiciones eligieron tres finalistas. Son cuatro personas las que conforman el panel de jurados: la presentadora, Diva Jessurum; la esposa de Jiménez; el mismo Muñoz, y Yohan Usuga, productor musical de género popular. El último anuncio lo hizo Diva, quien compartió que el 8 de julio será el estreno de La Banda del Aventurero, el que, según la producción, no será un concurso de talentos tradicional, sino que se concentrará en hacer una evaluación de la potencia vocal, la capacidad interpretativa y la conexión con el repertorio de Jiménez. El programa será transmitido por las redes sociales de la agrupación.

A la conmoción causada por el repentino accidente que le quitó la vida a Yeison Jiménez hay que sumarle el sinnúmero de especulaciones y el misticismo alrededor de lo ocurrido el 10 de enero de 2026 para armar, por lo menos, una parte del rompecabezas que permita comprender el impacto que ha ocasionado la muerte del artista en la industria de la música y el espectáculo colombianos. La sorpresa aumentó cuando, luego del accidente, los medios de comunicación recordaron una entrevista en la que reveló que había soñado varias veces que viajaba en un avión, el cual sufría un fallo mecánico, se estrellaba y le causaba la muerte. A eso hay que sumarle lo que significó: durante los primeros días después de la tragedia, en redes sociales, tanto extranjeros como personas que no estaban familiarizadas con la trayectoria de Jiménez se preguntaban por el impacto que había generado la noticia. Algunos de sus seguidores explicaban, por poner solo un ejemplo, que Yeison era un símbolo de superación y que muchos se habían identificado con su historia de fama y ascenso a pulso.

Más allá de esto, lo cierto es que “cuanto ‘más trágica’ es la muerte del famoso más posibilidades parece ofrecer para su trascendencia póstuma”, como señala un estudio publicado en 2016 en Argentina sobre los impactos de los fallecimientos de las celebridades. En ese sentido, lo que permitiría este fenómeno es llevar al extremo la construcción de un mito, hacer del personaje y su vida una hipérbole sostenida sí, en su talento, pero en gran parte en lo mediático de su partida. El reality para encontrar un nuevo vocalista para la banda no ha estado exento de controversias. Seguidores de Yeison criticaron la decisión porque consideran que esta es una manera de suplantarlo. Ante estos comentarios, su esposa aseguró que esa no era la intención y que el único objetivo es hallar una nueva voz principal para Los Aventureros, nombre que hace referencia a una de las canciones más exitosas del artista.