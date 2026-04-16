“Este es el proyecto más ambicioso de mi carrera”: Gusi presenta Vallenato Social Club con 12 colaboraciones

Gusi se mueve con soltura y fluidez por el vallenato, es como ir y venir tranquilo en la amalgama musical que ha abarcado su carrera. Viendo como las colaboraciones siempre están a la orden del día y entre géneros, por ejemplo: reguetón con salsa, pop con urbano, pensó en unir a los grandes intérpretes del vallenato en un solo proyecto.
Así nació el disco que se lanza este jueves 16 de abril, Vallenato Social Club, el primer álbum original 100% colaborativo del vallenato, “un proyecto sin precedentes que lidera Gusi y en el que asume el rol de anfitrión para reunir a distintas generaciones de artistas en un mismo espacio creativo. Concebido como un punto de encuentro entre estilos, trayectorias y visiones musicales, este trabajo marca un hito en la historia reciente del vallenato al celebrar, honrar y proyectar el sonido que define a Colombia”, cuenta la reseña del álbum.
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En conversación con EL COLOMBIANO, Gusi cuenta que creó una primera canción, Amor Viejo, para Peter Manjarrés, “por la cercanía que tengo con él y su familia. Le escribí, le dije que tenía una canción para que compartiéramos, la escuchó, me dijo que sí, y eso me dio motivación al día siguiente para escribir otra para Jorge Celedón. Le escribí también y me dijo que sí, luego Jean Carlos Centeno y también me dijo que sí y se me volvió esto algo grande. Ya, en tres semanas tenía 12 canciones”.