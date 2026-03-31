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Sin medir distancias, el gran éxito de Diomedes Díaz, cumple 40 años y así puede celebrarlo

El clásico de Diomedes Díaz tendrá por primera vez un video oficial construido a partir de las historias reales de sus fanáticos. Les contamos los detalles y cómo participar.

  • Esta es la portada del álbum Brindo con el alma de Diomedes Díaz y el Cocha Molina que incluye la icónica canción Sin medir distancias. FOTO: Cortesía Sony Music
    Esta es la portada del álbum Brindo con el alma de Diomedes Díaz y el Cocha Molina que incluye la icónica canción Sin medir distancias. FOTO: Cortesía Sony Music
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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No haga cuentas, no saque la cédula, no es necesario que revele su edad. Pero sí, una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz, Sin medir distancias, cumple 40 años.

Uno de los éxitos más relevantes del vallenato en Colombia fue lanzado en 1986 en el álbum Brindo con el alma de Diomedes Díaz y el Cocha Molina. La canción, compuesta por Gustavo Gutiérrez, tiene uno de los inicios en guitarra más reconocidos –musicalmente– del vallenato y una letra que se volvió icónica.

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La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza

Inevitable me marca la pena que es infinita

Quisiera volar bien lejos muy lejos sin rumbo fijo

Buscar un lugar del mundo sin odio vivir tranquilo

Eliminar las tristezas, las mentiras y las traiciones

No importa que nunca encuentre el corazón

Lo que ha buscado de verdad

No importa el tiempo que ya es muy corto

En las ansias largas de vivir

Cualquier minuto de placer

Será sentido en realidad

Si lleno, si lleno el alma de eternidad

Así se celebrará el aniversario de Sin medir distancias

Para celebrar los 40 años de este himno del vallenato colombiano, Sony Music Colombia abre una convocatoria que invita a los colombianos a ser parte de su primer video oficial. “Por primera vez, esta canción que ha acompañado la vida de millones de personas, tendrá una pieza audiovisual construida a partir de historias reales, reuniendo recuerdos, emociones y momentos significativos vividos por sus seguidores”, explicaron.

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Esto será un ejercicio conjunto que buscará transformar las vivencias personales en un relato compartido “que refleje el impacto profundo que esta canción ha tenido en distintas generaciones. Propuestas de matrimonio, reencuentros, celebraciones, logros personales o profesionales, viajes, entre otros, podrán convertirse en parte de este homenaje audiovisual, dando vida a un video que, más que ilustrar una canción, busca retratar la historia emocional de un país”, detallaron desde Sony.

Entonces, si a usted esta canción lo toca y quiere participar en la convocatoria debe ingresar a este link y seguir los pasos establecidos.

Primero debe llenar el formulario y luego subir un video con un momento significativo de su vida al feed de sus redes sociales usando la canción Sin medir distancias de fondo. Copiar el link de ese video y meterlo en el formulario.

Sony recuerda que no hay una condición concreta sobre los momentos, puede ser una propuesta de matrimonio, un reencuentro, celebraciones, logros personales, profesionales, viajes, lo que usted prefiera. La convocatoria estará abierta entre el 31 de marzo y el 23 de abril.

“Cada persona podrá participar una sola vez y deberá ser mayor de edad. Los contenidos recibidos pasarán por un proceso de curaduría en el que se seleccionarán los más emotivos para hacer parte del video oficial. Importante: la participación no garantiza la aparición en la pieza final y entre los participantes de Colombia se seleccionará una persona que recibirá como reconocimiento un teléfono smartphone, precisaron.

La conmemoración de los 40 años de Sin Medir Distancias tendrá su punto central el próximo 26 de mayo de 2026, día del natalicio de Diomedes Díaz, “una fecha profundamente significativa en su historia, ya que durante años marcó también el momento en que el artista presentaba sus nuevas producciones discográficas”, concluyeron desde Sony.

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