Sin medir distancias, el gran éxito de Diomedes Díaz, cumple 40 años y así puede celebrarlo

No haga cuentas, no saque la cédula, no es necesario que revele su edad. Pero sí, una de las canciones más famosas de Diomedes Díaz, Sin medir distancias, cumple 40 años.
Uno de los éxitos más relevantes del vallenato en Colombia fue lanzado en 1986 en el álbum Brindo con el alma de Diomedes Díaz y el Cocha Molina. La canción, compuesta por Gustavo Gutiérrez, tiene uno de los inicios en guitarra más reconocidos –musicalmente– del vallenato y una letra que se volvió icónica.
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La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza
Inevitable me marca la pena que es infinita
Quisiera volar bien lejos muy lejos sin rumbo fijo
Buscar un lugar del mundo sin odio vivir tranquilo
Eliminar las tristezas, las mentiras y las traiciones
No importa que nunca encuentre el corazón
Lo que ha buscado de verdad
No importa el tiempo que ya es muy corto
En las ansias largas de vivir
Cualquier minuto de placer
Será sentido en realidad
Si lleno, si lleno el alma de eternidad