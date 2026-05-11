¿Qué significa que las canciones de Shakira tengan nuevo dueño? Sony Music compra catálogo musical de Recognition

Las canciones de Shakira tienen nuevo dueño. Sony Music Publishing, en alianza con el fondo soberano de Singapur GIC, anunció la adquisición de la cartera de derechos musicales de Recognition Music Group, propiedad de Blackstone, por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Sony y GIC no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP sobre el valor de la operación. Recognition declinó hacer comentarios.

El acuerdo incluye un catálogo de más de 45.000 canciones de artistas de talla mundial que ahora pasan a ser administradas por el gigante japonés.

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Entonces no serán solo las canciones de Shakira, también se incluye en este catálogo la música de Beyoncé, Leonard Cohen, Red Hot Chili Peppers y Lady Gaga.

La transacción deja a Sony en condiciones de recibir pagos por reproducciones en streaming de éxitos que van desde Don’t Stop Believin’, de Journey, Single Ladies (Put A Ring On It), de Beyoncé, Bad Romance de Lady Gaga, Hallelujah de Leonard Cohen, Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers,el clásico navideño All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.