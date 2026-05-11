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¿Qué significa que las canciones de Shakira tengan nuevo dueño? Sony Music compra catálogo musical de Recognition

No solo compraron canciones de Shakira, también de Beyoncé, Leonard Cohen y otros gigantes de la música.

  • Las canciones de Shakira vuelven a Sony. FOTO Ghetty
    Las canciones de Shakira vuelven a Sony. FOTO Ghetty
Agencia AFP
Colprensa
hace 42 minutos
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Las canciones de Shakira tienen nuevo dueño. Sony Music Publishing, en alianza con el fondo soberano de Singapur GIC, anunció la adquisición de la cartera de derechos musicales de Recognition Music Group, propiedad de Blackstone, por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Sony y GIC no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP sobre el valor de la operación. Recognition declinó hacer comentarios.

El acuerdo incluye un catálogo de más de 45.000 canciones de artistas de talla mundial que ahora pasan a ser administradas por el gigante japonés.

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Entonces no serán solo las canciones de Shakira, también se incluye en este catálogo la música de Beyoncé, Leonard Cohen, Red Hot Chili Peppers y Lady Gaga.

La transacción deja a Sony en condiciones de recibir pagos por reproducciones en streaming de éxitos que van desde Don’t Stop Believin’, de Journey, Single Ladies (Put A Ring On It), de Beyoncé, Bad Romance de Lady Gaga, Hallelujah de Leonard Cohen, Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers,el clásico navideño All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

El catálogo de Shakira gestionado por Recognition incluye éxitos globales como Whenever, Wherever (Suerte), Hips Don’t Lie, Waka Waka (This Time for Africa), Chantaje y La Tortura.

Con este nuevo movimiento de Sony Music Publishing, el catálogo de la barranquillera regresa “a casa” de manera integral, ya que Sony no solo ha sido su casa discográfica histórica, sino que ya administraba estas canciones bajo un acuerdo previo con Hipgnosis que vencía originalmente en 2028.

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Recognition –originalmente Hipgnosis Songs Fund– salió a bolsa en 2018 antes de ser adquirida en 2024 por 1.600 millones de dólares por la gestora de activos estadounidense Blackstone, que le dio su nuevo nombre.

El acuerdo “arroja un resultado sólido para Blackstone y nuestros inversores y representa un nuevo voto de confianza en los derechos musicales como una clase de activos consolidada”, declaró Qasim Abbas, director gerente sénior de Blackstone.

El presidente de Sony Music, Rob Stringer, afirmó de su lado: “Estamos muy orgullosos y entusiasmados de representar este increíble catálogo de algunas de las mejores canciones de la historia del pop mediante esta adquisición trascendental”.

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