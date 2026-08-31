El profundo manifiesto de Shakira en defensa de los latinos: “La soledad no tiene por qué durar cien años”

Shakira se ha convertido en una de las cantantes más representativas de la cultura latinoamericana. Su talento traspasa fronteras y ha llegado a lugares donde el nombre de Colombia era desconocido. Nacida en Barranquilla y de ascendencia libanesa por parte de padre, Shakira Isabel Mebarak Ripoll anunció que el 18 de septiembre iniciará una residencia de 12 conciertos en Madrid, España.
La decisión de cantar en el país donde vivió uno de los momentos amorosos más difíciles de su vida no es precisamente para interpretar la sesión 53 con Bizarrap, sino para dejar en claro que los latinos se han convertido en parte de esa ciudad y que han sido “abrazados”, ya que mantiene profundos vínculos históricos y culturales a través de la lengua, la religión y las costumbres.