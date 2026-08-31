El profundo manifiesto de Shakira en defensa de los latinos: “La soledad no tiene por qué durar cien años”

Shakira se ha convertido en una de las cantantes más representativas de la cultura latinoamericana. Su talento traspasa fronteras y ha llegado a lugares donde el nombre de Colombia era desconocido. Nacida en Barranquilla y de ascendencia libanesa por parte de padre, Shakira Isabel Mebarak Ripoll anunció que el 18 de septiembre iniciará una residencia de 12 conciertos en Madrid, España. La decisión de cantar en el país donde vivió uno de los momentos amorosos más difíciles de su vida no es precisamente para interpretar la sesión 53 con Bizarrap, sino para dejar en claro que los latinos se han convertido en parte de esa ciudad y que han sido “abrazados”, ya que mantiene profundos vínculos históricos y culturales a través de la lengua, la religión y las costumbres.

Ya son más de 600.000 las entradas vendidas para una residencia que se realizará en un estadio con capacidad para 55.000 personas, que se levanta en Villaverde y que fue “construido para la música y no para el fútbol”. Los conciertos se realizarán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. En una carta publicada por El País de España, que más bien parece un manifiesto, Shakira exaltó el legado de su gente y defendió sus raíces. En el escrito, la cantante también recordó al escritor colombiano Gabriel García Márquez y reflexionó sobre lo que Cien años de soledad ha significado para ella y cómo su mensaje se conecta con el propósito de su residencia en Madrid.

El manifiesto de Shakira

“Hay una frase que me acompaña desde niña, aunque tardé años en entenderla del todo. Es de Gabriel García Márquez, y dice que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Siempre la leí como una advertencia. Hoy la leo como un desafío: ¿y si la segunda oportunidad existiera? ¿Y si estuviera donde siempre estuvo en el vínculo, en el abrazo, en no dejarnos solos?”, se lee. Shakira habla de los latinos y de cómo han sido perseguidos por el simple hecho de pertenecer a una parte del mundo donde la migración y el desarraigo hacen parte de la vida de millones de personas. “Esto empezó con dolor. Empezó cuando vi a nuestra gente perseguida por el solo hecho de ser latina, familias obligadas a vivir con miedo. Frente a eso, la rabia es legítima. Pero yo elegí responder con una celebración: la más grande que fuéramos capaces de imaginar. Porque la respuesta más poderosa al miedo es existir con toda la fuerza, toda la alegría y toda la dignidad del mundo”, anexó. “Y para esa celebración elegí Madrid. Porque aquí ocurre algo que el mundo merece ver: la inmigración latina no es tolerada, es celebrada. España la ha abrazado, y ese abrazo la ha hecho más joven, más pujante, más creativa. La integración conmueve por su naturalidad, quizás porque hace cinco siglos fueron los españoles quienes cruzaron el océano. Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo. De Madrid se dice que quien no es de ningún lado es de aquí”, agregó. En un punto de su manifiesto, Shakira habla de la soledad y de cómo la era digital parece aislar cada vez más a las personas, creando una epidemia silenciosa que cada día parece afectar a más personas. “Vivimos una época extraordinaria y peligrosa a la vez. No soy de las que reniegan del futuro, pero ya sabemos algo con certeza: esta época tiene una capacidad inédita de aislarnos. Millones de personas miran la vida de otros a través de una pantalla, cada vez más solas, más ansiosas, más enfermas. La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa que los médicos ya miden como cualquier otra enfermedad. Yo lo he sentido. Tú lo has sentido”. “Frente a esa epidemia, los latinos tenemos algo que ofrecer. No es ciencia, es algo anterior a la ciencia. Está en nuestro ADN cultural: el abrazo, el baile, la mesa compartida, el vínculo como forma de sobrevivir. Somos una cultura que convirtió el dolor en ritmo, que aprendió en cinco siglos de mezcla que nadie se salva solo. El mundo entero lo intuye: por eso nuestra música y nuestro baile cruzan todas las fronteras. El mundo no consume lo latino por moda: lo busca porque reconoce en él las herramientas que va a necesitar. La receta contra la soledad digital ya existe. La escribimos nosotros, sin saberlo, durante quinientos años”. “Y si hablo de mezcla, hablo de mí. Nací en un continente que lleva el nombre de un italiano, Américo Vespucio. En un país que lleva el de otro, Colón, que cruzó el océano financiado por la Corona española. Me crie en Barranquilla, donde el corazón aprende a latir al ritmo del tambor africano antes de aprender a hablar”.