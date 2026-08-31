Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿La inteligencia artificial podría salvar al planeta del cambio climático? Esto dice un estudio

La inteligencia artificial ya se aplica en sectores como transporte, energía, agricultura y alimentación para reducir emisiones, ahorrar agua y energía y combatir el desperdicio de alimentos.

  • La inteligencia artificial podría reducir hasta 10% de las emisiones antes de 2030. Foto: Magnific
    La inteligencia artificial podría reducir hasta 10% de las emisiones antes de 2030. Foto: Magnific
Europa Press
hace 1 hora
bookmark

La inteligencia artificial (IA) podría contribuir a mitigar entre un 5% y un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero antes de 2030, según estimaciones de Boston Consulting Group (BCG) y Google recogidas en un nuevo monográfico publicado por BBVA sobre el potencial de esta tecnología frente a la triple crisis medioambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación que plantea el Programa de la ONU para el Medioambiente.

Así, el monográfico de BBVA examina tanto las posibilidades de la IA para prever riesgos ambientales y mejorar la toma de decisiones como los retos asociados a su desarrollo, entre los que destaca la necesidad de mejorar la eficiencia de los centros de datos que sustentan esta tecnología para reducir su huella ambiental.

Entérese: OpenAI, Google, Oracle y otros gigantes tecnológicos alertan sobre ciberataques con IA

Entre las aplicaciones prácticas destacadas en el informe se encuentra la transformación del transporte, que actualmente es responsable de cerca de una quinta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2), mediante iniciativas como el proyecto 'Green Light' de Google, que utiliza la IA para sincronizar semáforos en 20 ciudades y ha logrado “reducir hasta un 30% las paradas en los cruces y un 10% las emisiones”.

En el sector energético, el monográfico subraya el proyecto piloto del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid) para adaptar el alumbrado público de varios municipios al volumen de tráfico y la meteorología, con una estimación de ahorro de entre un 20% y un 25% el coste energético.

En el ámbito agrícola, el documento destaca la mano de obra de la empresa argentina Kilimo dentro de un sector al que se destina el 70% de las extracciones de agua dulce mundial, donde la compañía ha logrado evitar, mediante modelos de IA para optimizar el riego, el uso de más de 8 millones de metros cúbicos de agua en siete países, cantidad equivalente a proveer a 438.000 personas durante todo un año.

Lea más: IA Agéntica: la nueva tecnología que puede tomar decisiones y actuar por sí sola, ¿qué riesgos tiene?

Por otro lado, la tecnológica Winnow ha llevado la visión artificial a cocinas y restaurantes de 94 países para luchar contra el desperdicio alimentario mediante sistemas inteligentes que identifican qué tipo y cantidad de alimentos se pierden, logrando ahorrar unos 70 millones de raciones al año, evitar 122.000 toneladas de emisiones de CO2 equivalente y generar un ahorro de cerca de 100 millones de dólares.

Por último, el documento incluye un espacio destacado a la sostenibilidad social, como el uso de IA generativa en Quirón Salud para transcribir consultas médicas automáticamente o la lupa inteligente LUP, creada por estudiantes españoles que convierte texto en voz para facilitar la lectura a personas con dislexia o discapacidad visual.

No se vaya sin leer: Nequi se convierte en neobanco desde mañana: qué cambia para sus 29 millones de usuarios

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto podría reducir la inteligencia artificial las emisiones de gases de efecto invernadero?
La inteligencia artificial podría contribuir a reducir entre un 5% y un 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero antes de 2030, según estimaciones de BCG y Google.
¿Cómo puede la inteligencia artificial reducir las emisiones del transporte?
La IA puede ayudar a optimizar el tráfico y sincronizar los semáforos, reduciendo las paradas de los vehículos y, con ello, las emisiones. El proyecto Green Light de Google ha conseguido reducir hasta un 30% las paradas en cruces y un 10% las emisiones.
¿Cómo utiliza la inteligencia artificial para ahorrar agua en la agricultura?
La IA puede utilizar modelos para optimizar el riego según las necesidades de los cultivos, evitando el uso innecesario de agua. La empresa Kilimo ha evitado más de 8 millones de metros cúbicos de agua en siete países.

Temas recomendados

Cambio climático
Medio ambiente
Economía
Agricultura
Energía
Tecnología
Google
Discapacidad
Inteligencia artificial
Emisiones
alimentos
IA
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos