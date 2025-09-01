Shakira canta Día de enero frente a Antonio de la Rúa y el público revive su historia de amor

Una cercanía cada vez más visible

No es la primera vez que Antonio de la Rúa aparece en el entorno de la cantante durante esta gira, pues distintos medios de comunicación han documentado encuentros recientes en restaurantes de Miami y su presencia en varias paradas de la gira internacional. Entérese de más: Shakira inauguró su show en Argentina acompañada de la hija de Antonio de la Rúa y causó revuelo en redes sociales En algunos de estos encuentros también participaron Milan y Sasha, hijos de Shakira con Gerard Piqué, así como Zulu, la hija de De la Rúa, a quien la barranquillera invitó a caminar junto a ella en un concierto en Argentina. Además, cabe recordar que De la Rúa quien organizó los conciertos de Shakira en Colombia.

La historia que vuelve a escena

Shakira y De la Rúa comenzaron su relación en el año 2000, en plena expansión internacional de la cantante. El argentino jugó un papel clave en la proyección de su carrera, organizando conciertos y asesorándola en momentos decisivos, incluida la conquista del mercado anglosajón. Su separación en 2011 marcó el final de una era, seguida de disputas legales que concluyeron en 2013. Desde entonces, habían mantenido distancia pública hasta los recientes reencuentros.

Rumores sin confirmación