Sean Paul es el primer artista confirmado del Festival Cordillera 2026

Por medio de sus redes sociales, la organización del festival anunció el nombre del primer cantante que hará parte del evento musical. El Festival Cordillera 2026 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Lea: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026 “Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el dancehall por toda Latinoamérica”, fue el mensaje que publicaron en Instagram, el cual estaba acompañado de un video con una retrospectiva de la carrera de Sean Paul.

Con este anuncio, el cantante jamaiquino se convierte en el primer nombre confirmado de la próxima edición del Cordillera. El verdadero nombre de Sean Paul es Sean Paul Ryan Francis Henriques. Nacido en Kingston, capital de Jamaica, inició su carrera musical en la década de los noventa y actualmente es considerado como uno de los mayores exponentes del dance hall: alcanzó la fama internacional en el 2000 con el éxito Dutty Rock y entre sus canciones más conocidas están Give It Up To Me, Temperature y Get Busy. Durante su trayectoria, el artista ha colaborado con cantantes de talla mundial como Beyoncé, David Guetta y Dua Lipa, al igual que con colombianos. Uno de sus más recientes trabajos es Ba Ba Bad Remix junto a Ryan Castro, quien invitó a Sean Paul a subirse al escenario en el concierto que dio el 25 de abril de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Cómo será el Festival Cordillera 2026?

Desde su primera edición, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los eventos musicales más relevantes de Colombia y la región. Su propuesta gira en torno a la música en español y los sonidos latinoamericanos, con géneros que van del rock y el pop a la salsa y la música alternativa. En ediciones anteriores han actuado figuras como Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Fonseca. Cuando a principios de mayo se anunció el inicio de venta de boletería de la cuarta edición, los seguidores comenzaron a compartir en redes sociales cuáles artistas quisieran ver en el escenario durante ese fin de semana de septiembre.