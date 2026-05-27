Sean Paul es el primer artista confirmado del Festival Cordillera 2026

Por medio de sus redes sociales, la organización del festival anunció el nombre del primer cantante que hará parte del evento musical. El Festival Cordillera 2026 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.
Lea: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026
“Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el dancehall por toda Latinoamérica”, fue el mensaje que publicaron en Instagram, el cual estaba acompañado de un video con una retrospectiva de la carrera de Sean Paul.