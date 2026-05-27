La historia del operador de los cementerios de Bogotá sancionado por millonario detrimento patrimonial: $7.512 millones, según Contraloría

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo con responsabilidad fiscal, en primera instancia, contra la empresa Jardines de Luz y Paz S. A. S., antigua concesionaria encargada de administrar los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín. El organismo de control calculó el presunto detrimento patrimonial en cerca de 7.500 millones de pesos, tras detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos asociados a servicios funerarios. Las observaciones están relacionadas con el contrato de concesión 415 de 2021, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la compañía. Según la investigación adelantada por la Contraloría, parte del dinero recaudado durante la operación habría sido administrado por fuera de los mecanismos financieros autorizados. El ente de control concluyó que recursos provenientes de los servicios funerarios fueron consignados en cuentas distintas a las contempladas en la fiducia establecida dentro del contrato.

Además, señaló que una parte importante de los pagos se recibió en efectivo directamente en los cementerios, sin que esos montos ingresaran a las cuentas fiduciarias oficiales. De acuerdo con las cifras del proceso, el 37,57 % de los ingresos obtenidos en la concesión se habría recaudado bajo esa modalidad. Para la Contraloría, esto representó un incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la administración transparente de recursos públicos. Daniel Camilo Castilla, director de Servicios Públicos de la entidad, afirmó que la decisión busca proteger el patrimonio de la ciudad y reforzar las exigencias de control sobre el manejo de dineros públicos. Lea además: Cinco miembros de una familia asesinados por una presunta guerra entre dueños de carnicerías en Bogotá “La administración de recursos públicos exige total transparencia y cumplimiento de las obligaciones contractuales”, dijo.