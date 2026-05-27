La historia del operador de los cementerios de Bogotá sancionado por millonario detrimento patrimonial: $7.512 millones, según Contraloría

La Contraloría de Bogotá emitió un fallo con responsabilidad fiscal, en primera instancia, contra la empresa Jardines de Luz y Paz S. A. S., antigua concesionaria encargada de administrar los cementerios distritales Norte, Sur, Central y Serafín.
El organismo de control calculó el presunto detrimento patrimonial en cerca de 7.500 millones de pesos, tras detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos asociados a servicios funerarios.
Las observaciones están relacionadas con el contrato de concesión 415 de 2021, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la compañía. Según la investigación adelantada por la Contraloría, parte del dinero recaudado durante la operación habría sido administrado por fuera de los mecanismos financieros autorizados.
El ente de control concluyó que recursos provenientes de los servicios funerarios fueron consignados en cuentas distintas a las contempladas en la fiducia establecida dentro del contrato.