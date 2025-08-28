Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter lideran el Festival Estéreo Picnic 2026: cartel completo y precios

El Festival Estéreo Picnic 2026 reveló su cartel oficial y confirmó a Bogotá como la sede de su edición número XV, que se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar.
En contexto: Estéreo Picnic 2026: ya hay fechas oficiales y para el inicio de venta de boletería del festival
La organización anunció que la cita contará con artistas de talla mundial como Tyler, the Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, quienes encabezarán cada una de las jornadas, consolidando al evento como uno de los más esperados de América Latina.