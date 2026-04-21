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¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado

Esta es una iniciativa de Medellín Music Lab, programa de la Secretaría de Juventud, y del equipo del artista, quien se presentará este sábado 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot.

  • Ryan Castro se presentará el 25 de abril en Medellín. FOTO: Cortesía.
    Ryan Castro se presentará el 25 de abril en Medellín. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Este sábado, el cantante paisa continuará con su tour Sendé con el concierto que dará en el Estadio Atanasio Girardot. En noviembre de 2025 salieron las boletas para el show de Ryan Castro, que se agotaron a los pocos minutos de iniciar la venta.

Esto causó tristeza en los fanáticos que no alcanzaron a conseguir entrada, pero este martes el artista anunció que habrá una alternativa para aquellos que no quieren perderse el espectáculo.

Lea: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

En historias de Instagram, Castro compartió un video contándole a sus seguidores que el 25 de abril el concierto se transmitirá desde la Feria de Ganado, ubicada en Castilla.

“Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”, dice la descripción.

Este evento es organizado por el equipo del artista y Medellín Music Lab, el programa de la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín dedicado a la formación y promoción de los talentos musicales de la ciudad.

Desde las 03:00 de la tarde iniciará la programación artística de este espacio, el cual no solo contará con la transmisión del show de Castro. Allí se presentarán Diego Herrán, Pau Vergara y Nney, tres jóvenes que hicieron parte en 2025 de la incubadora de la iniciativa musical.

Para asistir lo que debe hacer es inscribirse en este enlace. Recuerde que la entrada a este espacio es completamente gratuita.

El concierto en Medellín de Ryan Castro marca un hito en la carrera del cantante: es la primera vez que llena un estadio y, por ahora, es el único espectáculo que ofrecerá en Colombia en 2026.

Después de este show, el “awo” se presentará en Perú, Chile, Argentina, Panamá, Estados Unidos y México.

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