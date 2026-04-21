¿No alcanzó boleta para Ryan Castro? El concierto será transmitido en evento gratuito en la Feria de Ganado

Este sábado, el cantante paisa continuará con su tour Sendé con el concierto que dará en el Estadio Atanasio Girardot. En noviembre de 2025 salieron las boletas para el show de Ryan Castro, que se agotaron a los pocos minutos de iniciar la venta.

Esto causó tristeza en los fanáticos que no alcanzaron a conseguir entrada, pero este martes el artista anunció que habrá una alternativa para aquellos que no quieren perderse el espectáculo.

Lea: Sendé de Ryan Castro llega al Metro de Medellín: lanzan Cívica conmemorativa del concierto

En historias de Instagram, Castro compartió un video contándole a sus seguidores que el 25 de abril el concierto se transmitirá desde la Feria de Ganado, ubicada en Castilla.

“Para ustedes, para nuestra gente del barrio, gente trabajadora que no logró comprar boleta para nuestro concierto, están invitados totalmente gratis a nuestra transmisión oficial del concierto”, dice la descripción.