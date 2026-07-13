Rihanna regresa a los escenarios tras años de ausencia y sorprende en concierto de Jay-Z

La espera terminó para los seguidores de Rihanna. La cantante barbadense regresó por sorpresa a los escenarios durante el concierto con el que Jay-Z cerró su residencia por el aniversario de su carrera en el Yankee Stadium, en Nueva York, marcando su primera presentación pública en vivo en varios años.
La artista apareció pasada la medianoche para interpretar junto al rapero ”Run This Town”, el éxito que ambos lanzaron en 2009 junto a Kanye West y que se convirtió en uno de los himnos del hip hop de esa década. La ovación del público fue inmediata y las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Tras el dueto, Rihanna permaneció en el escenario para interpretar en solitario ”Bitch Better Have My Money”, uno de los temas más exitosos de su carrera. Antes de comenzar la canción reconoció que llevaba mucho tiempo sin presentarse en vivo.