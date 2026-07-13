Segovia vuelve a la normalidad, pero sigue el toque de queda tras los disturbios

La situación de orden público en Segovia, Antioquia, retornó a la normalidad luego de los disturbios registrados durante el fin de semana tras un operativo de la Fuerza Pública contra la minería ilegal, según informó la Gobernación de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades militares y de Policía, los hechos violentos fueron superados y que actualmente hay tranquilidad en el casco urbano del municipio del Nordeste antioqueño. “Los desórdenes registrados en Segovia, provocados por un grupo de delincuentes en reacción a los operativos legales y legítimos contra la minería ilegal, fueron superados”, afirmó el mandatario departamental.

Según Rendón, la reacción de los uniformados permitió recuperar el control de la situación y restablecer la movilidad en los accesos al municipio, donde permanecían bloqueos con quema de llantas, vehículos atravesados y daños a algunos automotores. En contexto: ¿Qué pasó en Segovia? Gobernador de Antioquia culpa al Clan del Golfo por los disturbios que dejaron un muerto y heridos El gobernador también señaló que estos hechos estarían relacionados con acciones de estructuras criminales que buscan afectar los operativos contra las economías ilegales en la región. En declaraciones previas, había atribuido los disturbios a una presunta instrumentalización de habitantes por parte del Clan del Golfo.

¿Qué medidas se tomaron para el control de la seguridad en Segovia?

Aunque las autoridades reportan normalidad, la Alcaldía de Segovia mantiene medidas especiales de orden público para prevenir nuevos hechos de violencia. Entre las disposiciones adoptadas está la restricción del parrillero en motocicleta durante las 24 horas y el toque de queda para establecimientos con venta de licor entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Estas medidas estarán vigentes hasta las 12:00 de la madrugada del miércoles 15 de julio, según informó la Administración Municipal. La Alcaldía explicó que estas decisiones fueron tomadas después de un Consejo Subregional de Seguridad y un Consejo Extraordinario de Seguridad, espacios en los que participaron autoridades civiles, militares y de Policía para analizar el panorama del municipio. “La Administración Municipal lidera la respuesta institucional frente a las afectaciones que estos hechos han generado para la comunidad”, indicó la Alcaldía. Asimismo, aclaró que los operativos realizados en las zonas mineras corresponden a procedimientos adelantados por las autoridades competentes dentro de sus funciones legales y que no fueron decisiones adoptadas directamente por el gobierno local.

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