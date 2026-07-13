Fotografías revelan cómo la minería ilegal deja graves daños en el páramo de Santurbán

Una serie de fotografías reveladas por el diario Vanguardia, de Bucaramanga, Santander, encendió nuevamente las alertas sobre la situación ambiental del páramo de Santurbán, uno de los ecosistemas más importantes del nororiente colombiano.
Según la investigación publicada por el medio regional, las imágenes muestran una bocamina ubicada en una zona de influencia del páramo, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la extracción ilegal de minerales continúa generando preocupación entre sectores ambientales y comunidades de la región.
El hallazgo se conoce en medio de una larga discusión sobre la protección de Santurbán, un territorio reconocido por su riqueza en frailejones, fuentes hídricas y biodiversidad, además de ser fundamental para el suministro de agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.