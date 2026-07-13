La historia de don Luis Felipe, el vendedor de panela que recibió ayuda tras ser rechazado por su voto

Lo que comenzó como un episodio de rechazo por diferencias políticas terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que recorrió Colombia y las redes sociales.
Luis Felipe Yagüe, conocido como don Luis Felipe, un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel, recibió un masivo respaldo ciudadano después de que un video expusiera sus preferencias políticas.
El caso ocurrió en medio del ambiente de polarización que siguió a las recientes elecciones presidenciales y abrió nuevamente el debate sobre el respeto por las diferencias políticas, la libertad de voto y la convivencia democrática.