Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

Las autoridades confirmaron la identidad de las seis personas que fallecieron en el accidente de la avioneta en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez, siniestro ocurrido en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.
De acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional, la aeronave era tripulada por el capitán Hernando Torres, quien se desempeñaba como piloto. Junto a él viajaban cinco pasajeros, entre ellos el artista caldense Yeison Jiménez.
Las otras víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.