Ellos son los integrantes del equipo de trabajo que acompañaba a Yeison Jiménez en la avioneta

Las autoridades confirmaron la identidad de las seis personas que fallecieron en el accidente de la avioneta en la que viajaba el cantante de música popular Yeison Jiménez, siniestro ocurrido en zona rural entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información entregada por el Ejército Nacional, la aeronave era tripulada por el capitán Hernando Torres, quien se desempeñaba como piloto. Junto a él viajaban cinco pasajeros, entre ellos el artista caldense Yeison Jiménez. Lea también: Yeison Jiménez, el aventurero que soñó su muerte Las otras víctimas fueron identificadas como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.

El accidente también dejó como saldo la muerte de otros dos ciudadanos caldenses que hacían parte del equipo cercano del artista, lo que ha generado conmoción en el departamento y en el ámbito musical del país. Entérese: Fiscalía abre investigación por el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez El artista se dirigía al municipio de Marinilla, Antioquia, donde iba a presentarse para interpretar los grandes éxitos que lo catapultaron como uno de los exponentes más representativos de la música popular, surgido de humildes comienzos que muchos de sus oyentes recuerdan con admiración.

Apertura de investigación por parte de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó en la noche del sábado la apertura de una indagación formal por el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA, misma investigación que se adelanta por la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). “La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)”, se lee en un comunicado. Y concluyen: “Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”.