Violencia y amenazas: el caso Blessd y Pirlo revela el lado oscuro del “trap” en Colombia

El pasado primero de octubre se conoció la denuncia por presunto secuestro, lesiones personales y amenazas de muerte que hizo Iván Andrés Navia Galindo, más conocido como El Goldo, mánager del “rapero” caleño Pirlo, contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.
Entre otras cosas, Navia Galindo denunció ante la Fiscalía que después de grabar el video de la canción WYA, el 21 de mayo del 2024, Blessd, su mánager Santiago Jaramillo (conocido como Dimelojara) y otras personas de su equipo de trabajo, respaldados por varios hombres armados y encapuchados, los encerraron en uno de los cuartos de la casa donde habían estado grabando, los retuvieron, los golpearon, los amenazaron con torturarlos, les quitaron los celulares, los obligaron a revelar las contraseñas para revisar sus conversaciones. Además, les sacaron muestras de sangre.