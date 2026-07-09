Murió Perucho Navarro, exintegrante de Los Melódicos, ¿qué le pasó?

El cantante murió este miércoles 8 de julio en Galicia, España, donde vivía desde hace varios años y enfrentaba complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia fue confirmada por su hijo, Alex Navarro, a través de redes sociales. Conocido como “El showman de Venezuela”, el artista se convirtió en una de las figuras más recordadas de la música bailable del país gracias a su carisma sobre el escenario y a su interpretación de guarachas y ritmos tropicales. Puede leer: Murió Bonnie Tyler, la legendaria cantante de “Eclipse total del corazón”

Pedro Marcelino Rodríguez Navarro, su verdadero nombre, hizo parte de una de las épocas más exitosas de Los Melódicos bajo la dirección de Renato Capriles. Durante 15 años integró la reconocida orquesta, con la que compartió escenario junto a artistas como Verónica Rey y Víctor Piñero.

Además, hizo parte de otras agrupaciones como La Playa y La Tremenda, y popularizó canciones como ¡Ay! Qué susto, El camello, El año viejo y El gavilán pollero. También era recordado por el característico grito de ”¡No, no, no, no!”, que se convirtió en una de sus marcas registradas durante sus presentaciones. Le puede interesar: Ciey, el músico paisa detrás de grandes éxitos mundiales

¿Quién fue Perucho Navarro?

Navarro nació el 26 de abril de 1943 en Venezuela. El artista inició su carrera musical con Anguera y sus Muchachos y posteriormente pasó por la Orquesta de Carlos Torres. En los sesenta se mudó a México, donde trabajó con varios grupos musicales y desarrolló una carrera en el teatro y la televisión antes de regresar a su país. Perucho se despidió de los escenarios en 2023 durante la Feria de las Flores de Medellín. Meses antes había celebrado seis décadas de trayectoria artística con un concierto en San Cristóbal, Venezuela.

Tras su presentación en la capital antioqueña, el cantante agradeció el recibimiento del público a través de sus redes sociales. ”Agradecerles al gran público de Medellín en el marco de la gran Feria de las Flores. Gracias por su cariño, aplausos y millones de bendiciones que siempre desbordan con este servidor”, escribió.

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