Ocde alerta que el desempleo aumenta entre jóvenes con educación universitaria

Aunque los mercados laborales de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) mantienen niveles récord de empleo y bajas tasas de desempleo, las cifras revelan que los jóvenes con estudios universitarios enfrentan un panorama cada vez más difícil para ingresar al mercado laboral.
Así lo revela el informe Perspectivas del empleo de la Ocde 2026, que advierte que el desempleo entre los recién graduados ha venido aumentando desde mucho antes de la expansión de las herramientas de inteligencia artificial.
El documento concluye que este fenómeno responde principalmente a la desaceleración del mercado laboral y a los cambios en las competencias que hoy demandan las empresas, más que al impacto directo de la inteligencia artificial.
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