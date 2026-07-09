Gobernación de Antioquia intensifica acciones de seguridad y atención humanitaria en Briceño

La Gobernación de Antioquia informó, a través de un comunicado, que mantiene presencia permanente en el municipio de Briceño mediante acciones en seguridad, derechos humanos, atención humanitaria e inversión social, con el propósito de atender las afectaciones de orden público registradas en el territorio. Desde 2024, la administración departamental ha desarrollado 18 consejos de seguridad, ha remitido cerca de 40 oficios al Gobierno Nacional y continúa coordinando respuestas con autoridades locales para enfrentar las situaciones que impactan a la población.

Como parte de las medidas adoptadas, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz ha enviado cerca de 40 comunicaciones al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército y a la Policía, solicitando el fortalecimiento de las capacidades operativas y la implementación de acciones para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la zona. De manera paralela, el departamento ha participado en 18 consejos de seguridad junto con las autoridades municipales para hacer seguimiento a la situación del municipio y definir respuestas institucionales. En estos espacios se han abordado diferentes hechos relacionados con el orden público, entre ellos las intimidaciones contra funcionarios públicos, las amenazas, los desplazamientos de población civil y las confrontaciones entre grupos armados al margen de la ley, además del seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en Briceño.

Inversión en infraestructura y programas de derechos humanos

La presencia institucional también incluye inversiones financiadas con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Actualmente, se ejecutan dos convenios para el mejoramiento de escenarios deportivos del municipio, que contemplan la adecuación de la cancha sintética municipal y la intervención de la placa polideportiva del sector Divino Niño. En materia de derechos humanos, la Gobernación desarrolla en Briceño la estrategia Olimpiadas Escolares en Derechos Humanos, que beneficia a 169 estudiantes y 89 docentes. Asimismo, acompaña el funcionamiento del Consejo Municipal de Paz, brinda asistencia técnica al municipio por su condición de territorio PDET y ZOMAC y apoya la activación de las rutas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. La administración departamental también ha acompañado casos relacionados con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Entre las acciones desarrolladas se encuentra la asistencia técnica en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur para la implementación de la Ruta para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de niños, niñas y adolescentes (RUUVS), además del fortalecimiento del Equipo de Acción Inmediata (EAI). Conozca: De ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ a alias Alfred: los cabecillas a los que De la Espriella les dio un ultimátum para que se sometan Entre 2025 y 2026, la Gobernación respaldó la atención de cinco eventos de desplazamiento forzado, coordinando la respuesta con las autoridades municipales y organismos humanitarios. La atención contempló asistencia alimentaria, transporte de emergencia y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas. De igual forma, la administración departamental desarrolla jornadas pedagógicas orientadas a la prevención de riesgos asociados con minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos improvisados. Estas actividades están dirigidas a niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas rurales, así como a comunidades ubicadas en zonas afectadas por la violencia. Continúe leyendo: Racha de homicidios en Titiribí: en casi cuatro horas mataron a tres hombres

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